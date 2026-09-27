'Hepiniz oradasınız be' diyerek isyan etti... YENİ Partili Emir'den yeni 'fon' iddiaları: 'Bir tersane, bir damat, bir bakan yardımcısı'

YENİ Parti Grup Başkanvekili Emir, sosyal medya hesabından "Asrın Vurgunu" başlığıyla fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Emir, şunları kaydetti:

"Yalova'da orta ölçekli bir tersane, 6 ayda yüzde 1.289 değerleniyor, 292 milyar TL'ye ulaşıyor. Fiili dolaşımdaki hissenin yüzde 96'sı 5 fonun elinde. Şirketin başında Özdemir Ataseven var. AKP Tuzla'dan yetişme, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın eski yardımcısı. Kendisi ve oğlu Gökhan Ataseven, fon soruşturmasında tutuklandı. Yönetim kurulunda, İskender Balcı var. Kimin damadı? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in. Kriz patlamadan üç hafta önce, sessizce istifa etti. Hisseleri elinde tutan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya. Nisanda girdi, eylülde milyarlarca lira kar ile çıktı. Bir tersane. Bir damat. Bir bakan yardımcısı. Bir parti genel başkan yardımcısı. Bir eski belediye başkanı. Ve 500 bin mağdur yatırımcı. Hepiniz oradasınız be."