'Hilal Kaplan ve Süheyb Öğüt boşandı' haberlerine erişim engeli getirildi
Sabah yazarı Hilal Kaplan, Süheyb Öğüt'ten boşanmasıyla ilgili haberlere erişim engeli talep etti. Bunun üzerine ilgili haberlere mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.
Sabah gazetesi yazarı ve TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan Sarı'nın Tevfik Emre Sarı ile evlenmesi haberlerinin ardından, Süheyb Öğüt'ten boşanmasına yönelik habere erişim engeli getirildi.
Hilal Kaplan Sarı ve Tevfik Emre Sarı'nın talebiyle, İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen kararda "Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; talep edenin dilekçeye ekli olarak ibraz olunan talebe konu URL adres içeriklerinde yer alan paylaşımların talepte bulunanın kişilik haklarını ihlal niteliğinde olduğu, paylaşımlarda geçen ifadelerin eleştiri ve yorum sınırılarını aştığı kanaatinin hakimlikte oluştuğu" ve bundan hareketle ilgili içeriklere erişim engeli getirilmesine" karar verildiği belirtildi.
Mahkemenin kararıyla birlikte aralarında Cumhuriyet.com.tr'de yayımlanan "Sabah yazarı Hilal Kaplan, eşi Süheyb Öğüt'den boşandı" ve "Fatih Altaylı'dan 'adını anmadan' Hilal Kaplan yorumu: 'Din ve ahlak kuralları onlar için geçerli değildir..." başlıklı haberlerin de yer aldığı çok sayıda ilgili içeriğe erişim engeli geldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Abdülbaki Dakak’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı!
- İzmir'de bir evde dört şahsın cansız bedeni bulundu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Fetret Dönemi' yanıtı
- Aynı formülle tam 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı!
- 3 partiden anayasa değerlendirmesi
- Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi! Gözaltılar var
- Abdüllatif Şener'in bir 'sırrı' daha ortaya çıktı
- Ünlü sunucu boşandığını duyurdu
- Sağlık Bakanlığı'ndan kritik açıklama: Süresi uzatıldı!
- Taşkesenlioğlu'ndan bir şaibeli onay daha