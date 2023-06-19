'Hilal Kaplan ve Süheyb Öğüt boşandı' haberlerine erişim engeli getirildi

Yayınlanma: 19.06.2023 - 10:29

Güncelleme: 19.06.2023 - 10:29

Sabah gazetesi yazarı ve TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan Sarı'nın Tevfik Emre Sarı ile evlenmesi haberlerinin ardından, Süheyb Öğüt'ten boşanmasına yönelik habere erişim engeli getirildi.

Hilal Kaplan Sarı ve Tevfik Emre Sarı'nın talebiyle, İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen kararda "Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; talep edenin dilekçeye ekli olarak ibraz olunan talebe konu URL adres içeriklerinde yer alan paylaşımların talepte bulunanın kişilik haklarını ihlal niteliğinde olduğu, paylaşımlarda geçen ifadelerin eleştiri ve yorum sınırılarını aştığı kanaatinin hakimlikte oluştuğu" ve bundan hareketle ilgili içeriklere erişim engeli getirilmesine" karar verildiği belirtildi.

Mahkemenin kararıyla birlikte aralarında Cumhuriyet.com.tr'de yayımlanan "Sabah yazarı Hilal Kaplan, eşi Süheyb Öğüt'den boşandı" ve "Fatih Altaylı'dan 'adını anmadan' Hilal Kaplan yorumu: 'Din ve ahlak kuralları onlar için geçerli değildir..." başlıklı haberlerin de yer aldığı çok sayıda ilgili içeriğe erişim engeli geldi.