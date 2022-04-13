Hilal Kaplan zamlara el atarsa... 'Dur' diyemedi

13 Nisan 2022 Çarşamba, 10:06

Hayat pahalılığı ve durmayan zamlar, AKP'nin yayın organı Sabah gazetesinin önde gelen yazarlarından Hilal Kaplan'ı da rahatsız etti.

Konuyu "Gıda güvenliği, milli güvenlik meselesidir" başlıklı yazısıyla köşesine taşıyan Kaplan, bazı ülke liderlerinin yurttaşlarına yönelik "gıda kıtlığı" uyarısı yaptığını belirtip "Yaptırımlar, ithalat yasakları, enerji piyasalarına müdahale, arz zincirinde kopuş derken sonunda kıtlık ihtimaline tüm dünyayı hazır hale getirdiler" dedi.

Mevcut durumda Tarım Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın ülkenin milli güvenliğini Savunma Bakanlığı kadar ilgilendiren bir konumda bulunduğunu belirten Kaplan, "Özellikle olası gıda ihracatı kısıtları, fiyatları keyfi artırdığı düşünülen zincir marketlere dair kamuoyunun beklediği cezai düzenlemeler ve Hal Yasası konusunda nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor" diye yazdı.

"Yumurtadan akaryakıta her hayati kalemde fiyatlar artarken kepçeyle zam yapanlar, küresel piyasalar biraz normalleşse ya da devlet KDV indirimi dahi yapsa çay kaşığı kadar bile fiyat düşürmüyorlar" diyen Kaplan, yazısının devamında sorunla ilgili yetkililere seslenmek istedi. Ancak Kaplan'ın yazısında ilgili çağrı cümlesinin eksik yazılarak "Bu gidişe bir an önce denmesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldığı görüldü. Sözkonusu cümlede akışa göre anlam bütünlüğünü sağlayacak kelime olarak akıllara ilk gelen 'dur'un bulunmaması nedeni merak konusu oldu.

Kaplan, ilginç yazısının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Devletin doğalgazın % 80'ini sübvanse ettiği, bazı ürünlerde gümrük vergisini sıfırladığı, üzerine düşen yükü çektiği ama bunun piyasada karşılığını göremediği büyük bir haksızlıklar silsilesi aldı başını gidiyor. Bundan ötürü önce halk, sonra da devlet yara alıyor.

Üreticiyi de tüketiciyi de cendereye alan fasit bir daire içindeyiz; "acil çıkış kapısı"nın gösterilmesini bekliyoruz.



