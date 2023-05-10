Hizbullah’a yakın başkan MEB’de

Yayınlanma: 10.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2023 - 07:18

Peygamber Sevdalıları Platformu’nun (PSP) 30 Nisan’da Diyarbakır’da düzenlediği Mevlidi Nebi Mitingi’ne Hizbullah’tan hüküm giyen isimler katılmıştı. Onursal başkanlığını Hizbullah’ın yayın organı olarak nitelendirilen İnzar’ın yazarı Mehmet Göktaş’ın yaptığı PSP’nin MEB ile ilişkileri de yeniden gündeme geldi.

PSP Başkanı Adnan Akgönül’ün MEB’e bağlı Diyarbakır Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde müdür yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

PSP, Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde dini içerikli siyer sınavı (peygamberin hayatı) düzenlemesiyle gündeme gelirken yarışma için hazırlanan kitap temin noktaları listesinde Batman Kozluk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Akif Tekin ile Batman Kozluk Merkez Anadolu Lisesi Müdürü Ünal Bozan’ın yer alması da dikkat çekti.