HKP Elazığ'daki maden ihalesini yargıya taşıdı: Dilekçede 'Bilal Erdoğan' ayrıntısı

01 Kasım 2022 Salı, 09:31

Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir madenleri rezervlerinin çıkarılması için yapılan ihaleyi 2 milyar 205 milyon TL bedelle Cengiz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Cengiz’in ortağı olduğu Port Madencilik A.Ş. kazanmıştı.

Bölge halkı tarafından mahkemeye taşınan ve yerel mahkemeler tarafından durdurma kararı verilen ihale ile ilgili Danıştay 13. Daire Başkanlığı’nın ‘ihale hukukuna uygun’ kararına tepkiler sürüyor.

4 İSME ‘NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK’ SUÇLAMASI

HKP avukatları; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Port Madencilik Yönetim Kurulu üyesi Halil İbrahim Bacacı ve Cengiz Holding Yönetim Kurulu üyesi Şeref Cengiz hakkında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen dilekçede yer alan yetkililerin “görevi kötüye kullanma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarını işledikleri iddia edildi. Ayrıca yetkililer hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

CHP’Lİ VEKİLLER TANIK OLARAK DİNLENSİN TALEBİ

Öte yandan avukatlar CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, gazeteci Murat Ağırel, Elazığ Mermerciler ve Madenciler (EMMAD) Derneği yöneticileri ile bölge halkının tanık sıfatıyla dinlenilmesini talep etti.

“ASRIN YOLSUZLUĞUDUR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP avukatı Kerim Bütün açıklama yaptı.

Bütün, şu ifadelere yer verdi:

“Saygıdeğer halkımız; boğazına kadar yolsuzluğa batmış AKP, yolsuzluklar siciline bir yenisini daha ekledi. Gazeteci Murat Ağırel’in açıkladığı asrın yolsuzluğu 100 milyar dolar gibi bir rakama ulaşmıştır. 100 milyar dolar sadece 2 milyar dolar karşılığında beşli çeteden biri olan Cengiz Holding’e peşkeş çekilmiştir. Peşkeş çekilme hikâyesi şu şekilde yaşanmıştır; Elazığ yerelde faaliyet yürüten Port Madencilik Anonim Şirketi isimli bir şirket ihaleye katılma hakkı bulunmaması nedeniyle Cengiz Holding’in Yönetim Kurulu üyesi Şeref Cengiz’e hissesinin yüzde 50’sini devretmiştir. Bu devrin ardından söz konusu ihale Port Madencilik Anonim Şirketi’ne verilmiştir. İhale bedeli sadece 2 milyar dolardır, karşılığında elde edilen gelir ise 100 milyar doları bulmaktadır.

“AKP’DEN HESAP SORACAĞIZ”

Peki, kimdir bu Port Madencilik Anonim Şirketi? Port Madencilik Anonim Şirketi, Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın lise arkadaşı Halil İbrahim Bacacı’nın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu bir şirkettir. Böylesi bir yolsuzluk ancak ve ancak siyasi bağlantılarla mümkün olabilirdi. Biz de bunu araştırdık ve teyit ettik. Söz konusu yolsuzluk olaylarında sorumlu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Port Madencilik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyesi Halil İbrahim Bacacı, Bilal Erdoğan ve Cengiz Holding’in Yönetim Kurulu üyesi Şeref Cengiz hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Bu yolsuzluk 100 milyar dolar bedeliyle Elazığ’ı ihya edebilecekken, sadece birkaç parababasına peşkeş çekilmiştir. AKP bir kez daha halkımızın çıkarlarını düşünmemiş, parababalarının, sermayenin, zenginlerin çıkarlarını düşünmüştür. Er yahut geç AKP’den hesap soracağız!”