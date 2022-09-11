HKP'den Erdoğan hakkında suç duyurusu: 'Türki̇ye’ye ai̇t adaların Yunani̇stan tarafından i̇şgali̇ni̇ kabul etti̇'

11 Eylül 2022 Pazar, 16:31

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Eylül tarihinde Samsun TEKNOFEST’te, “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır! Yunanistan’a tek cümlemiz var: İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

HKP Erdoğan’ın, “Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz” sözünün "Türkiye’ye ait adaların işgalinin itirafı" olarak değerlendirdi. HKP avukatları Erdoğan’ın “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” suçunu işlediğini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak açıklama yaptı. Çolak, şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Halkımız; Yunanistan 2004’ten bu yana Ege’de 20 adamızı ve iki kayalığımızı işgal etmektedir. AKP iktidarı ve Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, askeri ve siyasi tüm yetkililer bu işgale seyirci kalmıştır. Yunanistan, Türkiye Devleti’nin bu edilgenlikleri sayesinde işgallerini de ilhaka dönüştürmüştür. Geçtiğimiz günlerde Tayyip Erdoğan, Samsun’da yaptığı konuşmada sözde Yunanistan’a rest çekti ama aslında bu rest çekmesi, bozguna zafer havası çalmaktan, kendi yandaşlarını seçim arifesinde tahkim etmek amacından başka bir şey değildir.

“İŞGALİ KABULLENEN BİR SÖYLEMDİR”

Örneğin Tayyip Erdoğan diyor ki, ‘Yunanistan tarihi hatırlasın, İzmir’i unutmasın. Çok daha fazla ileri giderlerse bunun bedeli ağır olur’ diyor. Yani, ‘Artık işgal ettiğiniz adalar yeter, daha fazlasını işgal ederseniz bunun bedelini ödetiriz’ diyor. Dolayısıyla burada ne devlet ciddiyeti var, ne devlet adamı olmanın vermiş olduğu sorumlulukla hareket eden bir insan var karşımızda. Bu söylem aslında mevcut işgali kabullenen bir söylemdir. Yani 18 yıldır Ege’deki adalarımızın işgal edilmesini sineye çeken bir söylemdir. Eğer fazlasını yaparsanız da davranacağız şeklinde ifade tam da bunun karşılığıdır.

"GEÇMİŞTE YAPTIĞIMIZ SUÇ DUYURULARIMIZA EK OLARAK..."

Erdoğan’ın ve AKP iktidarının şimdiye kadarki bütün suçları karşısında Halkın Kurtuluş Partisi olarak en etkin mücadeleyi verdik. Ege adalarındaki işgalle ilgili de mücadelelerimizi yürüttük. Başta Tayyip Erdoğan olmak üzere, askeri ve siyasi tüm yetkililer hakkında, özellikle Türk Ceza Kanunu’nun 302’nci maddesinde tanımlanan, ‘Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller’ kapsamında suç işlemişlerdir. Geçmişte yaptığımız suç duyurularımıza ek olarak bugün itibariyle tekrar aynı ceza maddesi kapsamında Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu işgal ve ilhaka seyirci kalanlar hakkında da mücadelemiz devam edecektir.”