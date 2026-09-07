Honaz'da CHP'den YENİ Parti'ye geçen meclis üyesi, istifa edip yeniden CHP'ye katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 'mutlak butlan' kararı sonrasında yaşanan gelişmeler ve YENİ Parti’nin kurulmasıyla başlayan siyasi hareketlilik, Denizli'de Honaz Belediye Meclisi’ndeki dengeleri de değiştirdi.

Honaz’da CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye geçen 6 belediye meclis üyesinden biri olan Ali Özdemirçelik, YENİ Parti’den istifa ederek yeniden CHP’ye katıldı. Özdemirçelik’in CHP’ye dönüşüyle birlikte Honaz Belediye Meclisi’nde siyasi dağılım yeniden şekillendi.

Son geçişin ardından CHP, Belediye Başkanı Yüksel Kepenek dahil olmak üzere mecliste 6 üyeye ulaştı. YENİ Parti ve Büyük Birlik Partisi’nin ise 5’er meclis üyesi bulunuyor. Böylece daha önce YENİ Parti’nin sayısal üstünlüğünde bulunan mecliste bu kez CHP çoğunluğu elde etti.

"BABA OCAĞINA GERİ DÖNDÜ"

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Eylül ayı Belediye Meclis toplantısında Ali Özdemirçelik’in CHP’ye dönüşünü değerlendirdi. Başkan Kepenek, "Belediye Meclis Üyemiz Ali Özdemirçelik, Yeni Parti’den istifa ederek tekrar CHP üyeliğine geçerek baba ocağına geri döndü. Meclis üyemizi verdiği karardan dolayı tebrik ederim" dedi.