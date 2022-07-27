HSK, FETÖ ile irtibatı ve iltisakı nedeniyle bir hakimi meslekten ihraç etti
Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, FETÖ'yle irtibatı ve iltisakı nedeniyle Kahramanmaraş Vergi Mahkemesi Üyesi Sinan Çınar'ı meslekten ihraç etti.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, 25 Temmuz'daki toplantısında Çınar'ın durumunu görüştü.
Kurul, ihbar ve şikayetler, yürütülen soruşturma dosyaları, sosyal çevre araştırması, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin başka hakim ve savcılarla ilgili soruşturma ve dava dosyalarındaki ifadeler, itirafçı hakim ve savcıların beyanları, HTS raporları, emniyet analiz raporları doğrultusunda FETÖ ile iltisakı ve irtibatının bulunduğu sabit görülen Çınar'ın meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına oy birliği ile karar verdi.
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