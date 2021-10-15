HSK'deki istifayla ilgili 'uyuşturucu' iddiası
4 Yıldır sürdürdüğü Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey'in bu kararının arkasında "bir hakime baskı yaptığı" iddiasının olduğu belirtiliyor.
2006 ile 2017 yılları arasında MHP'nin ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin avukatlığını yapan Hamit Kocabey'in Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğinden istifa kararına ilişkin çarpıcı bir iddia dile getirildi.
Gazeteci Timur Soykan, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "HSK üyesi Hamit Kocabey'in istifa nedeni hakkında çarpıcı iddialar dolaşıyor" derken "Bir uyuşturucu kaçakçısının bırakılması için Ankara'da bir hakime baskı yaptığı iddia ediliyor. Bu hakim baskıya direndi. Tutuklamaya itirazı görüşecek hakim ise değişti. Doğruysa büyük skandal." ifadelerini kullandı.
Kocabey, 2017'de TBMM tarafından HSK üyeliğine seçilmişti. Kocabey, 26 Mayıs 2021 tarihinde ikinci kez bu göreve getirilmişti.
İstifa kararını MHP lideri Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine verdiği de iddia edilen Hamit Kocabey, konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Hande Fırat trafik kazası geçirdi
- MEB'den ders kitapları kararı
- Erdoğan’ın Merkez Bankası müdahalesinin perde arkası
- Sedat Peker'den yeni 'SADAT' iddiaları
- Erdoğan'dan randevu istediler!
- İşte AKP'den kopan seçmenlerin tercih ettiği parti
- Akşener'den Erdoğan'a zor soru
- Motorin ve benzine büyük zam
- Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
- Yabancı uzmanlardan kriz vurgusu ve dolar tahmini