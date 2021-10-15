HSK'deki istifayla ilgili 'uyuşturucu' iddiası

15 Ekim 2021 Cuma, 10:24

2006 ile 2017 yılları arasında MHP'nin ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin avukatlığını yapan Hamit Kocabey'in Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğinden istifa kararına ilişkin çarpıcı bir iddia dile getirildi.

Gazeteci Timur Soykan, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "HSK üyesi Hamit Kocabey'in istifa nedeni hakkında çarpıcı iddialar dolaşıyor" derken "Bir uyuşturucu kaçakçısının bırakılması için Ankara'da bir hakime baskı yaptığı iddia ediliyor. Bu hakim baskıya direndi. Tutuklamaya itirazı görüşecek hakim ise değişti. Doğruysa büyük skandal." ifadelerini kullandı.

Kocabey, 2017'de TBMM tarafından HSK üyeliğine seçilmişti. Kocabey, 26 Mayıs 2021 tarihinde ikinci kez bu göreve getirilmişti.

İstifa kararını MHP lideri Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine verdiği de iddia edilen Hamit Kocabey, konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.