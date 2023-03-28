HÜDA PAR yöneticisinden Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan için skandal sözler

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hamdullah Tasalı'nın, 22 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı "PKK'ye hizmetle suçladığı" sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 17:15
HÜDA PAR yöneticisinden Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan için skandal sözler
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HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hamdullah Tasalı'nın 22 yıl önce terör örgütü Hizbullah tarafından düzenlenen suikast sonucu şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'la ilgili geçmişte yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Partinin Konya İl Başkanı Mehmet Zülfi Tan, 2015 yılında sosyal medya ağı Facebook'ta Gaffar Okan'ın övüldüğü sözlerle yapılan bir paylaşımı 2017 yılında Twitter hesabından "Selahattin Demirtaş'ın A.Gaffar Okkan için yayınladığı taziye mesajı" diyerek paylaşmış. 

Demirtaş'a ait olmayan bu sözlerin yer aldığı tweet'i ve Tan'ın yorumunu, daha sonra alıntılayan HÜDA PAR yöneticisi Tasalı ise şehit emniyet müdürü için "Polis üniformalı Gaffar Okan, görevi boyunca PKK'ye hizmet etti" ifadelerini kullanmaktan geri durmamış.

İşte o paylaşım: 


Hamdullah Tasalı HÜDA PAR Gaffar Okkan

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