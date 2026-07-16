Hüseyin Can Güner tutuklanmıştı: Çankaya Belediyesi'nde başkanvekili seçimi tarihi belli oldu

Çankaya Belediye Meclisi, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca tedbiren görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yerine belediye başkanvekilini belirlemek üzere 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yerine belediye başkanvekili seçilecek.

SEÇİM 22 TEMMUZ'DA

Güner yerine görev yapacak belediye başkan vekili, Çankaya Belediye Meclisi'nin 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştireceği seçimle belirlenecek.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, Çankaya Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara ili Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 15.07.2026 tarih ve 2026/458 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "suç örgütü kurma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklanmıştı.