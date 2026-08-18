İBB Başkan Vekili Nuri Aslan: 'Yaklaşık 100 bin vatandaşımızın yerinde kentsel dönüşümle hayatına dokunduk'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) deprem seferberliği devam ediyor. Belediyenin uzman ekipleri tarafından "Hızlı Tarama" yöntemiyle "D Sınıfı Yüksek Riskli" olarak belirlediği Avcılar’daki 2 bloklu, 33 bağımsız birimden oluşan Orçelik Sitesi'nin yıkımı İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın tanıklığında gerçekleşti. Konuyla ilgili ilgili yöneticilerden bilgi alan Aslan’a, Avcılar Belediyesi Başkanvekili Yüksel Can da eşlik etti.

Yıkım öncesi değerlendirme yapan Aslan şu ifadeleri kullandı:

“Bugün 17 Ağustos 1999 depreminin 27’nci yıl dönümünü geçirdik. 27 yıl önceydi; gecenin bir yarısı büyük bir sarsıntıyla ben de Beylikdüzü’nde bir apartman dairesinin en üst katında uyandım. Tabii büyük bir korku ve telaş içinde ne olduğunu anlamaya çalıştık. Çok can kaybettik, 18 binin üzerinde yurttaşımızı kaybettik. Allah hepsinin mekânını cennet eylesin. Geride kalanlara ve tüm ülkemize, yurttaşlarımıza sabırlar diliyorum. Aynı şekilde 6 Şubat 2023 yılında da bu sefer Hatay, Maraş, Antep; Doğu ve Güneydoğu Anadolu dediğimiz o aksta bir deprem meydana geldi. Orada da 50 binin üzerinde yurttaşımızı kaybettik.

“2019’DA TESİS EDİLEN GÜVENLE HİZMET VEYA DÖNÜŞÜM BAŞLADI”

Bu coğrafyanın bir gerçeği var: Bu coğrafya bir deprem kuşağında. Ama bir gerçek daha var; Cenab-ı Allah bizi yaratmış, akıl vermiş. Birlikte, bir bütün olarak aklımızla çalışarak çözüm üretmek için. Biz de 2019 yılında Ekrem Başkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmasıyla birlikte büyük bir çalışma başlattık. Büyük bir afete hazırlık seferberliği başlattık. İlk uygulamalarımızdan birisi ‘Hızlı Tarama Test Yöntemi’ idi. Hızlı tarama test yöntemi neydi? Teknik arkadaşlarımızın üniversitelerle beraber geliştirdiği; 10 kat ve altındaki binalarda fonksiyonel sonuç veren, 10 kat üzerindeki binalardaki sonucu tereddütlü olan bir arama-tarama testiydi. Bunula beraber Silivri’den Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Zeytinburnu ve Bakırköy kuşağındaki E-5’in hattında arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yaptılar. Bugüne kadar 173 bin başvuru aldık. 140 bin binayı ziyaret ettik. Bunların 40 bininde birebir incelemeler yaptık. Yurttaşın, vatandaşın binasında inceleme yapılmasına izin vermesi gerekiyordu. Çünkü 173 bin bina için İstanbul Büyükşehir Belediyesine müracaat ediliyor, biz ekiplerimizle 140 binin ziyaret edebiliyoruz. Bu 140 bin binanın içinde 40 bin bina sahibi bize ‘Evet, benim binamda bu incelemeyi yapabilirsiniz’ diyor. Çünkü yurttaş korkuyordu, güvenmiyordu. 2019’la beraber ülkede bir güven tesis edildi ve o güvenle beraber hizmet veya dönüşüm başladı.

“40 BİN BİNANIN 20 BİNİNDE ‘D’ VEYA ‘E’ SINIFI OLAN RİSKLİ’ VEYA ‘ÇOK RİSKLİ’ BİNA SONUCUNU ALDIK”

Ne yaptık? 40 bin binayı gittik yerinde kontrol ettik. Teknik arkadaşlarımız büyük bir mücadele verdiler. Bu 40 bin binanın 20 bininde ‘D’ veya ‘E’ sınıfı sonuçlara ulaştık. Yani ‘riskli’ veya ‘çok riskli’ bina... Bu binalarda oturulması çok tehlikeli; deprem olsa da olmasa da oturmak çok tehlikeli. Hızlıca Ekrem Başkanımız ve bürokrat arkadaşlarımız —Genel Sekreter Yardımcımız Gürkan Akgün, Ramazan Gülten, Mahir Polat, Buğra Gökce, Emrah Şahan, Oktay Özel, Murat Yün gibi kardeşlerimiz, büyük bir çalışma başlattılar İstanbul Büyükşehir Belediyesinde. Bir taraftan binaların depreme karşı dayanıklı olup olmadığını ve risk durumunu tespit ederken, diğer taraftan riski tespit edilen binaların sahiplerine ‘Bu bina riskli’ dedik. Yurttaş ne yapacak, nasıl çözüm bulacak? Orada da KİPTAŞ'la beraber ‘Biz size hem kentsel dönüşümde hem yerinde dönüşümde destek olacağız, ayrıca kira yardımları yapacağız’ dedik.

“TOPLAM 700 MİLYONA YAKIN KİRA YARDIMINI YURTTAŞLARIMIZA ULAŞTIRDIK”

Bugüne kadar, 2019'dan sonra toplamda 700 milyona (lira) yakın kira yardımını yurttaşlarımıza nakdi olarak ulaştırdık. Sadece 2025 yılında 3 bin 240 hak sahibine 200 milyonun üzerinde kira yardımı yaptık. Dolayısıyla biz yurttaşımıza ‘Senin binan riskli’ dedikten sonra dönüp ona çözümler üretiyoruz. Ne yapıyoruz? Kiracıysanız kira yardımı yapıyoruz, ev sahibiyseniz kira yardımı yapıyoruz, emekliyseniz kira yardımı yapıyoruz. Kiracınız var, emeklisiniz ve başka yerde oturuyorsunuz... Emekli maaşı çok düşük olduğu için geçinemiyorsunuz ve oradan gelen kira hayatta kalmanızı sağlıyor; işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi orada da yanınızda yer alıyor."

“YAKLAŞIK 100 BİN VATANDAŞIMIZIN YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMLE HAYATINA DOKUNDUK”

Kentsel dönüşüm yaparken konuyu ikiye ayırdıklarını belirten Aslan şöyle devam etti:

"İlki rezerve alan veya boş bir alana bina yapmak. Şu ana kadar İstanbul'da 2019'dan sonra tarih yazıldı, büyük bir ilerleme var. İkincisi de burada gördüğünüz gibi, 1999 öncesi yapılan binaların öncelikli olarak hızlı tarama test yöntemiyle tespit edilip kararlarının alınması; riskli bina ilan edildikten sonra binayı yerinde yıkıp yerinde tekrar inşa etmek ve burada yaşayan yurttaşlarımızı buraya getirmektir. Bulunduğumuz alanda 32 bağımsız bölüm var. Bu alanla beraber toplamda 65 bağımsız bölümün ve 250 yurttaşımızın yaşayacağı bir alanı dönüştürüyoruz. Bu ne demek? Sadece Avcılar Merkez Mahallesi'nde bir yere dokunuyorsunuz; 250 yurttaşın can ve mal emniyetini sağlıyorsunuz. İşte biz 2019'dan sonra yaklaşık 100 bin vatandaşımızın yerinde kentsel dönüşümle hayatına dokunduk, onların can ve mal emniyetini sağladık. Olası bir afette ‘Sesimi duyan var mı?’ diye kimseyi duymamak için...

“2030'A KADAR İSTANBUL'U AFETE HAZIRLAMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

2019'dan sonra boğazın etrafını çift kazıklama ve fore kazıklama sistemiyle güçlendiriyoruz. Hem yürüdüğünüz kaldırımları yeniliyoruz hem de olası afette sıvılaşmaya karşı yukarıdan gelecek bir kaymayı, heyelanı önlemeye çalışıyoruz. Bir taraftan Tuzla'dan Silivri'ye E-5 güzergâhı üstündeki viyadük, köprü ve üst geçitlerin tamamını ya güçlendiriyoruz ya yıkıp yeniden yapıyoruz. Bunun yanında metroların kullandığı viyadükleri de güçlendiriyoruz. Biz sadece binaları, köprüleri yıkıp yeniden yapmıyoruz. Güçlenmesi gerekeni güçlendiriyor, yıkılıp yapılması gerekeni yıkıp yeniden yapıyoruz. Bunun yanında 2019'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesinin birinci sorumluluğu ve önem verdiği iş, Ekrem Başkanımızla beraber İstanbul'u afete hazırlamaktır. Biz 2030 yılına kadar bütün gücümüzle İstanbul'u afete hazırlamak için mücadele edeceğiz. Bunun yanında durduk mu? Avcılar Sosyal Tesisini yeniledik, yıkıp yeniden yaptık. Orada bile olası bir riske karşı fore kazıkla güçlendirme yaptık. 80 kişilik alanı 240 kişiye çıkardık. Toplamda 420 kişinin aynı anda kullanacağı, yani 3 kat büyüttüğümüz bir sosyal tesis yaptık. Reşitpaşa'da bir otopark yapıyoruz. Avcılar'ın girişinde bir meydan düzenlemesi, otopark ve sosyal alanlar oluşturacağız. Hemen yanındaki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'ni, müftülük boşaltırsa bir an önce inşa edip yurttaşlarımızın hizmetine açacağız. Bir taraftan Avcılar Belediyesi Hizmet Binası riskliydi; yıkıldı, yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak belediyemizle birlikte inşa ediyoruz.

“2019'DAN 2026'NIN BUGÜNLERİNE KADARKİ AVCILAR'DAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜME BAKIN”

Ama işte herkes şunu bilmeli: Bütün gazeteler manşet atmıştı ya; ‘İstanbul nefes alacak, Türkiye nefes alacak’ Onu ne zaman atmıştı? 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra. İşte o günden sonra Türkiye'de bir şeyler oldu. Ne oldu? Kentsel dönüşümün önü açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız elinden geleni yaptı; İstanbul Valiliğimiz elinden geleni yaptı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi elinden geleni yaptı. Biraz önce arkadaşlarımız söyledi; burada bir önceki dönem Turan Hançerli diye bir başkanımız afetle ve kentsel dönüşümle ilgili büyük mücadeleler verdi. Hemen arkasından Utku Caner Çaykara arkadaşımız geldi, aynı mücadeleyi verdi. Yüksel Can kardeşimiz de burada bir emaneti, bir vekâleti taşıyor. Hep beraber büyük bir mücadele veriyoruz. Avcılar'ın sokaklarına bakın. 1999'dan 2019'a kadar 20 yıl boyunca Avcılar'daki kentsel dönüşüme bakın; bir de 2019'dan 2026'nın bugünlerine kadarki Avcılar'daki kentsel dönüşüme bakın... Türkiye'nin neden nefes aldığını, Türkiye'de nasıl çığır açılabildiğini, kentsel dönüşümde nasıl devrimler yapılabildiğini görün.”

“İSTANBUL BENİM İÇİN, EKREM İMAMOĞLU İÇİN VEYA ARKADAŞLARIMIZ İÇİN BEKA MESELESİDİR”

Hem imar yönetmeliğiyle hem hızlı tarama testinin imar yönetmeliğine eklenmesiyle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'ün de eşlik ettiği toplantılarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ciddi görüşmeler yaptıklarını anımsatan Aslan konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ben buradan devletimin tüm kurumlarına seslenmek istiyorum: Bugüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un, İstanbul Valimizin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının ve meclis üyelerinin göstermiş olduğu katkıdan dolayı bir yurttaş olarak herkese teşekkür ediyorum. Ancak bu yeter mi? Yetmez. Daha fazla çalışmalıyız. Neden daha fazla çalışmalıyız? Neden İstanbul bu kadar önemli? Çünkü İstanbul'da günlük sabit yaşayan nüfus 16 milyonun üzerinde ama hareketli nüfusla beraber 22-23 milyon nüfusumuz var. Bir taraftan İstanbul sanayisi Türkiye'nin kalbi... İstanbul, Türkiye için beka meselesidir. İstanbul benim için, Ekrem İmamoğlu için veya arkadaşlarımız için beka meselesidir. Eğer biz bu millete hizmet edeceksek, bu bayrağa hizmet edeceksek, bu bayrağın altında hür, özgür ve demokratik olarak yaşamak istiyorsak İstanbul'un mutlak ayakta kalması gerekiyor. İşte bunun için de ilave ne yapmamız gerekiyorsa İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tüm kapıları bütün bakanlıklara, Valiliğimize, Emniyetimize, tüm devlet kurumlarına, muhtarlara, belediye başkanlarına, kaymakamlara sonuna kadar açıktır.

“LÜTFEN AFET ÜSTÜNDEN KİMSE SİYASET YAPMASIN”

Eğer bir can ‘Sesimi duyan var mı?’ diye bağırmıyorsa biz başardık demektir. Eğer bir can o gün geldiğinde enkaz altından ‘Sesimi duyan var mı?’ diye bağırıyorsa, bugün biz görevimizi yeterince, layıkıyla yapamamışız demektir. O yüzden gelin, daha fazla birlikte olalım. 2019'dan bugüne baktığımızda İstanbul'da yaklaşık 1 milyona yakın binanın; ilçe belediyelerinin, Büyükşehir Belediyesinin, müteahhitlerin ve ekonomik durumu iyi olan ailelerin büyük özverileriyle, devletimizin ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın katkılarıyla dönüşmüş olması aslında büyük bir iştir. 1 milyon konut demek; bağımsız birim olarak 4 milyon yurttaş demektir. Gelin birlikte yapalım, birlikte başaralım. Lütfen afet üstünden kimse siyaset yapmasın. Can üstünden, hayat üstünden, Cenab-ı Allah'ın verdiği nefes üstünden siyaset olmaz.”

Yıkımın ardından Nuri Aslan ve beraberindekiler çevredeki esnafı da gezerek hem bilgilendirme yaptı hem de işlerinde kolaylıklar diledi.