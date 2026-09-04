İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın babası yaşamını yitirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan’ın babası Muharrem Aslan yaşamını yitirdi.
SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLECEK
Muharrem Aslan için bugün ikindi vaktinde Garip Dede Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze namazının ardından Aslan’ın naaşı, memleketi Sivas’a götürülerek toprağa verilecek.
TAZİYELERİ KABUL EDECEK
Nuri Aslan, saat 17.00’ye kadar Florya Sosyal Tesisleri’nde taziyeleri kabul edecek.
İBB'DEN AÇIKLAMA
Muharrem Aslan'ın ölümüne ilişkin İBB'den yapılan açıklama ile şu şekilde:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sayın Nuri Aslan'ın kıymetli babası Muharrem Aslan vefat etmiştir. Sayın Nuri Aslan bugün ikindi namazına dek İBB Florya Sosyal Tesisleri'nde taziyeleri kabul edecektir. Merhumun cenazesi 4 Eylül saat 17.00'de Garip Dede Cemevi'nde kaldırılarak memlekete Sivas'a götürülecek. Merhum Muharrem Aslan'a Allah'tan rahmet; Aslan ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz."