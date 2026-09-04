İBB Davası ile ilgili açıklamaları soruşturma konusu oldu: Avukatlar Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; İBB Davası'nın tutuklu sanıklarından Aykut Erdoğdu’nun avukatı Hüseyin Ersöz ile Ramazan Gülten’in avukatı Enes Ermaner bugün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi.

Soruşturmanın, avukatların İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundukları dilekçeler üzerinden BirGün TV’de yaptıkları açıklamalara ilişkin olduğu belirtildi.

“MAHKEME HERHANGİ BİR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMADI”

Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Ersöz, soruşturmaya konu açıklamalarının 3 Eylül’de verdiği dilekçeler ile 4 Eylül’de sunduğu savunmaya ilişkin olduğunu belirtti. Röportajda dile getirdiği hususları İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sırasında da söylediğini ifade eden Ersöz, mahkeme heyetinin bu sözler nedeniyle herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığını vurguladı.

Ersöz, röportajda Yargıtay 16. Ceza Dairesi ile Yargıtay 8. Ceza Dairesi kararlarına atıfta bulunduğunu belirterek, bunu sanıkların savunma ve adil yargılanma haklarının kısıtlanmaması amacıyla yaptığını söyledi.

Yüksek mahkeme kararlarının emsal olarak gösterilmesinin mahkemelerde sıkça karşılaşılan bir durum olduğunu ifade eden Ersöz, beyanlarında suç unsuru bulunmadığını savundu.

“SORUŞTURMA İZNİ ALINMADAN İFADEME BAŞVURULMASI HUKUKA AYKIRI”

Ersöz, açıklamalarının avukatlık ve müdafilik görevi kapsamında olduğuna dikkat çekerek, bu nedenle hakkında doğrudan soruşturma yürütülemeyeceğini savundu.

Avukatlar hakkında görevleri nedeniyle soruşturma yürütülebilmesi için özel soruşturma usulünün işletilmesi ve Adalet Bakanlığı’ndan izin alınması gerektiğini belirten Ersöz, “Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni gelmediği müddetçe bir soruşturma açılmasının ve bu kapsamda bir ifade alma işleminin hukuka aykırı olduğunu ifade etmek isterim” dedi.

Ersöz ayrıca, Nisan 2026’da Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde yaptığı bir basın açıklaması nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın önce inceleme başlattığını, ardından avukatlık kanunu hükümleri gereği Adalet Bakanlığı’ndan izin istediğini örnek gösterdi.

Mevcut soruşturmada da aynı usulün uygulanması gerektiğini savunan Ersöz, yetkili savcılığın Bakırköy ya da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı olduğunu ileri sürerek yetki itirazında da bulundu.

ERMANER: “BEYANLARIM SAVUNMA DOKUNULMAZLIĞI KAPSAMINDA”

Enes Ermaner de savcılık ifadesinde, BirGün TV’deki röportajında dile getirdiği hususları İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine daha önce sözlü olarak aktardığını ve dilekçelerle sunduğunu belirtti. Soruşturmaya konu sözlerinin dayanağının Yargıtay 8. ve 16. Ceza Dairelerinin kararları olduğunu söyleyen Ermaner, açıklamalarının suç oluşturmadığını savundu.

Mahkeme heyetinin aynı sözler nedeniyle hakkında herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığına dikkat çeken Ermaner, açıklamalarının röportaj kapsamında ve savunma görevi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ermaner, “Tüm bu nedenlerle hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

Ermaner’in avukatları da soruşturmaya konu açıklamaların doğrudan müdafilik görevinin yerine getirilmesiyle ilgili olduğunu, Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesindeki özel soruşturma usulünün uygulanması gerektiğini savundu.

Açıklamalarda kamu görevlisine yönelik hakaret veya kişilik haklarına saldırı niteliğinde bir ifade bulunmadığını belirten avukatlar, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçunun da oluşmadığını ileri sürerek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesini istedi.