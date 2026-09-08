İBB davasında 77'nci gün: Etkin pişmanlıkçıların savunmaları alınıyor

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 414 sanıklı İBB davası, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda 77. gününde bugün devam ediyor.

Davada geçen hafta perşembe günü yapılan ve 2 kişinin tahliye edildiği tutukluluk incelemesinin ardından bu hafta tutuksuz 325 sanığın savunmaları sürüyor.

Dün 01.45'e kadar süren duruşma gününde 22 kişinin savunmaları tamamlanırken 17 Ağustos'ta başlayan ikinci celse kapsamında savunma yapan tutuksuz sanık sayısı 103'e yükseldi.

Günün dikkat çeken gelişmelerinden biri Torunlar İnşaat sahibi Mehmet Torun'un savunması oldu.

İddianamede tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın kendisinden rüşvet istediği öne sürülen Torun, mahkemede İmamoğlu'nun da de Şahan'ın da kendisinden maddi bir talepte bulunmadığını söyledi.

Etkin pişmanlıkçı eski İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay da dün savunma yapan isimler arasında yer aldı.

Bugün İBB soruşturmasının ilk etkin pişmanlıkçısı olan eski Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas'ın savunma yapması bekleniyor.

11:35 | DURUŞMA BAŞLADI

Tutuklular alkışlarla salona getirilirken ilk olarak, etkin pişmanlık ifadesiyle tahliye edilen iş insanı Eyüp Subaşı savunması için kürsüye geldi.

Üç kez etkin pişmanlık ifadesi verdikten sonra tahliye edilen Eyüp Subaşı, belediyeyle çalıştığı için reklamcı olmadığını, tam aksine reklamcı olduğu için belediyeyle çalıştığını belirtti. İBB'den aldığı ihalelerin tamamının belgeli ve ticari işler olduğunu ifade eden Subaşı, eşi ve oğlu adına kurduğu şirketleri aslında kendisinin yönettiğini söyledi. Subaşı, yapılmayan bir iş üzerinden haksız kazanç elde ettiği iddiasını kabul etmediğini söyledi.

Panoffect Medya’nın dijital reklam alanlarının devri konusunda ise Murat Ongun ve bazı İBB yöneticilerinden baskı gördüğünü öne süren Subaşı, ekranların Reklamİst’e devrinin istendiğini, daha sonra Kültür A.Ş.’ye olan borcuna mahsuben 46 milyon liraya devretmek zorunda kaldığını anlattı.

Ertan Yıldız’a 20 milyon lira ödeme yaptığını, Fatih Keleş’in de işlerin yüzde 10’u karşılığında pay istediğini söyleyen Subaşı, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin arkasında olduğunu ancak bunun kendisini örgüt üyesi yapmayacağını belirtti. “Ben asla herhangi bir örgütün üyesi değilim. Kamu zararına sebep asla olmadım” diyen Subaşı, kendisini sanık değil “ticari mağdur” olarak gördüğünü ifade etti.

4 SAATİ AŞAN ÇAPRAZ SORGU

İlk olarak mahkeme başkanı, iddianamede de sıkça geçen "sistem" ifadesinin savcılık tarafından mı yoksa kendi tercihi ile mi Subaşı’nın ifadesinde kullanıldığını sordu. Subaşı ise "Savcı 'sistem deniliyor, siz de aynı şekilde sistem diye yorumlar mısınız?’ dedi. Daha önce danışmanlardan duymuştum” yanıtını verdi.

Daha sonra pek çok sanık ve sanık avukatı, Subaşı’ya soru sormak için söz aldı.

İmamoğlu’nun danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Murat Ongun da söz alarak Subaşı’nın savunmasındaki bazı anlatımlarıyla daha önceki ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğunu öne sürdü. Ongun, Subaşı’nın kolluk ifadesinde dijital ekran yatırımı için toplam bedelin 120 milyon lira olduğunu ve bunun yüzde 30’unun, yani yaklaşık 36 milyon liranın tamamlandığını söylediğini ancak duruşmada yatırım tutarını 61 milyon lira olarak açıkladığını söyledi.

Ongun ayrıca Subaşı’nın önceki ifadelerinde dijital reklam alanlarının devri için kendisinden 100 milyon lira istendiğini söylediğini hatırlatarak, 46 milyon liralık Kültür A.Ş. borcunu ödeyemeyen bir kişiden 100 milyon lira talep edilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savundu.

KAMUNUN HAKKI DIŞINDA PARA İSTEDİM Mİ?

Subaşı, Murat Ongun'un, "Birçok ihale kazandınız. Bana bir komisyon getirdiniz mi, sizden kamunun hakkı dışında para istedim mi" sorusunaysa, "Hayır para vermedim" diyerek yanıtladı.

Subaşı’ya soru yönelten bir diğer isim de İBB Spour Kulübü Başkanı Fatih Keleş oldu. Subaşı, savunmasında Keleş’in kendisini 2014 seçimlerinden yaklaşık iki ay önce Ekrem İmamoğlu ile tanıştırdığını ve İmamoğlu’nun reklam işleriyle ilgili “resmi ve gayriresmi süreçleri Fatih Keleş ile takip edebilirsiniz” dediğini ileri sürdü.

Keleş ise Subaşı’ya soru sormak için söz alarak 2014-2019 arasında Beylikdüzü Belediyesi ile herhangi bir resmi ya da gayriresmi iş yapıp yapmadığını sordu. Subaşı her iki soruya da “Hayır” yanıtını verdi. Keleş bunun üzerine, “Beş yıl boyunca ne resmi ne de gayriresmi bir iş yapmışsınız. Bundan beş yıl sonra mı bu aklınıza geldi?” diye sordu. Subaşı ise söz konusu yıllar için böyle bir iddiasının olmadığını söylerken Keleş’in “Bu sözü Ekrem İmamoğlu’ndan duymadınız mı?” sorusuna da “Duymadım” yanıtını verdi. Bunun üzerine Keleş, “Duymadınız ama ifadenizde böyle söylüyorsunuz, ifadenizde yanlış aktarmışsınız” diyerek Subaşı’nın çelişkili beyanlarda bulunduğunu söyledi.

14.30 | İLK ARA VERİLDİ

Subaşı’ya sorulan sorular sürerken mahkeme başkanı, duruşmaya ilk arayı verdi.

15.30 | DURUŞMA SAATLERİNE YÖNELİK TEPKİ SÜRÜYOR

Aradan sonra duruşma, Subaşı’nın sorgusu ile devam etti. Sorgu devam etmeden önce söz alan Barış Kılıç müdafi avukat Cansu Çifçi uzun duruşma saatlerine tepki gösterdi. Mahkeme heyetine seslenen Çifçi, "Bizi 3.sayfa haberinde görmek istemiyorsanız bu duruşma saatlerini makul bir saate çekelim" dedi.

Subaşı’na soru sormak için söz alan Murat Ongun müdafii Rahşan Sertkaya, Subaşı’nın beyanlarına yönelik şu soruyu yöneltti:

“Dosyaya sunduğunuz, Tuncay Yılmaz ile yazışmalarınızı incelediğimizde Murat kelimesinin geçtiği sadece Murat kelimesinin geçtiği 21 Mart 2022 tarihli bir yazışma var. Siz bu yazışmayı kastediyorsunuz. Ancak Reklam İstanbul ile Panoffect arasındaki devir sözleşmesine baktığınızda onun tarihinin 15 Aralık 2021 olduğunu görüyoruz. Eyüp Bey, Murat Ongun'un zaten 2021 yılında devir sözleşmesi ile devrettiğiniz bir işi 2022 yılının Mart ayında nasıl elinizden almak isteyebilir ve bu konuda Tuncay Yılmaz ile nasıl yazışmış olabilirsiniz?”

Subaşı ise şu cevabı verdi: “Bu konularda Murat Bey'in söz sahibi olduğuna inandığımız ve yaptığımız görüşmelerde bu sonuca vardığımız için Murat Bey'in bu yaklaşımını Tuncay Bey'in bir manada regüle edebileceğini ve bu görüşmelere şahit olan biri olarak bunları lehimize sonuçlandıracağını düşündük. Dördüncü ayın 22.günü ile benim devrettiğim gün arasındaki 4 aylık fark benim nezaketimden kaynaklanıyor. Çok net söylüyorum. Benim nezaketimden kaynaklanıyor. Niçin ben sizinle konuştuğum konularda ilgili bana destek olmadınız? Bütün mesele bundan ibarettir.”

16.30 | AVUKATTAN İMAMOĞLU’NA TEPKİ

Daha sonra Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarından Tora Pekin, Subaşı’ya etkin pişmanlıkçı olma süreci ile ilgili sorular yöneltirken Subaşı’nın avukatlarından Oğuzhan İlhan ayağa kalkıp bağırarak “Usule aykırılık arıyorsanız Ekrem İmamoğlu duruşmayı bacak bacak üstüne atarak izliyor” diye bağırdı.

İzleyiciler ve pek çok avukat İlhan’a tepki gösterdi. Bazı avukatların İlhan’a “Sana mı soracak?” diye bağırdığı görüldü.

Subaşı’nın 4 saati aşan sorgusunun ardından avukat savunmaları da tamamlandı.

Ardından etkin pişmanlıkçı şoför Semih Bilgin, savunması için kürsüye geldi.