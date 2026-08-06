İBB Davası'nda yeni gelişme: Tahliye kararı çıkmadı!

İBB Davasının 17 Ağustos’ta başlayacak ikinci celsesi öncesinde son aylık tutukluluk incelemesinde tahliye kararı çıkmadı.

Davayı gören İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi; Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Murat Ongun, Mehmet Pehlivan ve Necati Özkan’ın da arasında olduğu 53 ismin tutukluluğunun devamına hükmetti.

İBB DAVASINDAKİ İNCELEMEDE TUTUKLULUĞA GEREKÇE YAZILMADI

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB davasındaki tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi ancak ara kararda bu sonuca ilişkin herhangi bir gerekçe göstermedi.

Son duruşma 9 Temmuz tarihinde görülmüş ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 6 kişi bu duruşmada tahliye edilmişti.

İnan Güney'in tahliye edildiği son duruşmanın ardından İBB davasındaki ilk celse de sona ermiş, bir sonraki yani ikinci celsenin başlayacağı tarihin 17 Ağustos olarak mahkeme heyeti tarafından açıklanmıştı. İkinci celsede ilk celsenin aksine sadece tutuksuz sanıkların dinleneceği belirtilmişti.

İBB davasının son duruşmasında hakkında 2 bin yıldan fazla hapis cezası istenen ve suç örgütü lideri suçlaması yapılan Ekrem İmamoğlu'na kısa savunma süresi verilmiş, İmamoğlu bu duruma tepki gösterince hakim İmamoğlu'nu salondan çıkarmıştı. Salondan zorla çıkarılan İmamoğlu için duruşma zaptına İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığı şeklinde zabıt tutturulmuştu.