İBB Davası'nda 64 ara karar: Etkin pişmanlıkçı hakkında suç duyurusu

İBB davasında 9 Mart'ta başlayan ilk celse 8 Temmuz'da tamamlandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını yapamaması ve duruşma salonundan çıkarılmasıyla sonuçlanan son duruşma gününün ardından İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin oy birliğiyle aldığı 64 ara karar UYAP’a yüklendi.

İNAN GÜNEY'E YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Haklarında tahliye kararı verilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Medya AŞ Etkinlik Koordinatörü Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serap Karay'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

SAYIŞTAY RAPORLARI VE JAMMER İNCELEMESİ

Mahkeme, 2014 yılından itibaren İBB hakkında hazırlanan tüm Sayıştay raporlarının istenmesine karar verdi. Ayrıca davaya konu edilen jammer cihazının İBB envanterine kayıtlı olup olmadığının bildirilmesi için İBB'ye müzekkere yazılmasına hükmetti. İstanbul Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu'na uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin yazışmaların bir örneği istenirken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de jammer cihazını kimlerin kullanabileceğine ilişkin bilgi talep edildi.

ÇOK SAYIDA TALEP REDDEDİLDİ

Mahkeme, tutuklu KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un banka hesaplarındaki blokeler ile maaşına yönelik el koyma kararının kaldırılması talebini kabul etti. Kurt'un mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılması talebinin ise daha sonra değerlendirilmesine karar verildi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının, davaya konu suçlamalar kapsamında valiler, vali yardımcıları, Sultangazi Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı yetkilileri, Orman Genel Müdürlüğü temsilcileri ile Enerji Bakanlığı yetkililerinin tanık olarak dinlenmesi talebi sonraya bırakıldı.

İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak'ın avukatının, reklamcı Sedat Kapıdağ ile oğlu Uğurcan Kapıdağ ve tutanakta imzası bulunan polisler hakkında suç duyurusunda bulunulması talebi reddedildi. Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in avukatının, İBB'ye müzekkere yazılarak kurumun zarara uğrayıp uğramadığının ve varsa zarar miktarının tespit edilmesi talebi de kabul edilmedi.

Tahliye edilen İBB Sosyal Medya Direktörü Ulaş Yılmaz'ın avukatının gizli tanık "Meşe" ve "İlke"nin aynı anda dinlenmesi talebi ile Necati Özkan'ın avukatlarının deliller tartışılmadan önce etkin pişmanlık ifadelerinin reddedilmesi talebi de mahkemece geri çevrildi.

Etkin pişmanlık ifadesini baskı ve tehdit altında verdiğini belirterek geri çeken tutuklu iş insanı Murat Kapki'nin avukatlarının, iddianamedeki MASAK raporunu hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulması talebi ile tutuklu İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın avukatlarının gizli tanıkların kimliklerinin tespit edilerek duruşmada dinlenmesi ve etkin pişmanlık beyanlarının hükme esas alınmaması yönündeki talepleri de reddedildi.

Öte yandan mahkeme, tutuklu İSTTELKOM Genel Müdürü Melih Geçek'in avukatı ile duruşma savcısının talebi doğrultusunda, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye olan Naim Erol Özgüner hakkında "kişisel verilerin kaydedilmesi" ile "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.