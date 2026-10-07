İBB davasında 94'üncü gün: Haziran ayında kaçırılıp darbedilen İBB yöneticisi Erhan Karaal savunma yaptı

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB davasının Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda görülen 94'üncü günü sona erdi.

Dün 10 kişinin savunması alınırken Ağaç AŞ’ye yönelik ek iddianameyle 341 kişiye yükselen tutuksuz sanıklardan 306’sı savunmalarını tamamlamış oldu. Bu hafta kalan 35 kişinin savunmalarını tamamlaması ve gelecek hafta, ilk duruşmada savunma yapamayan Ekrem İmamoğlu’nun savunma yapması bekleniyor.

Mahkeme başkanı dün ayrıca, ikinci celseyi 15 Ekim’de tamamlamayı hedeflediklerini yinelerken en fazla 2 hafta ara verip üçüncü celseyi başlatmak istediklerini de açıkladı.

11.50 - DURUŞMA BAŞLADI

Sanıklar ve mahkeme heyetinin yerini almasının ardından duruşma başladı.

Dava avukatlarından Hüseyin Cengiz, duruşma başlamadan söz alarak bugün kayyımla yönetilen Esenyurt Belediyesi’ne yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden olan Orhan Yıldırım’ın mahkemeye getirilmesini istedi.

Yıldırım’ın Ağaç AŞ’ye yönelik düzenlenen ek iddianamenin kilit isimlerinden biri olduğunu belirten Cengiz, “Birleşen dosyanın önemli sanıklarından, önemli iftiracılardan birisi. Bu nedenle denetimli serbestlikle ilgili onun ifadelerinden kaynaklı sanık olduğu gibi, tutuklu olan sanıklar da var. Diğer sanıklarla doğrudan ilgisi olduğundan, polis marifetiyle hazır edilmesini talep ediyoruz. Önümüze düşen iddialarda da kayyım başkanla birlikte iş tuttuğuna dair iddialar var. Bu öğleden sonra ya da perşembe günkü duruşma gününe getirilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kürsüye gelen ilk isim, 17 Haziran’da darp edilerek kaçırılan ve 36 saat sonra yaralı biçimde bulunan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal geldi.

Karaal, 25 yıllık meslek hayatının yaklaşık 18 yılını mali müşavir olarak geçirdiğini, son 7 yıldır ise Kültür A.Ş.'de görev yaptığını söyledi. Şirketteki görevinin defter ve beyannamelerin takibi, gelirlerin bankalara yatırılıp yatırılmadığının kontrolü ile maaş, vergi ve SGK ödemelerinin takibinden ibaret olduğunu belirten Karaal, ihalelerde ise mevzuat gereği mali üye olarak komisyonlarda yer aldığını ifade etti. Karaal, "Komisyonlardaki varlığım ve imzam takdir yetkisine dayalı bir karar değil, kanunun ve yönetmeliğin şahsıma yüklediği şekle bağlı bir mali denetim görevidir" dedi.

Hakkındaki reklam alanları, DDM alım yöntemi ve İBB ihalelerine ilişkin eylemlerde yalnızca mali kontrol yaptığını belirten Karaal, bu işlemlerde kendisine yönelik tanık, gizli tanık veya sanık beyanı bulunmadığını söyledi. Karaal, "Sadece komisyonlarda imzam bulunduğu için bu dosyada yer alıyorum" ifadelerini kullanırken, ihaleye giren veya Kültür A.Ş.'yle iş yapan kişileri ihale öncesinde tanımadığını ve herhangi bir maddi ilişkisinin bulunmadığını ifade etti.

Daha sonra soru sormak için söz alan tutuklu Serdal Taşkın'ın avukatı Ali Rıza Dizdar, Karaal’ın kaçırılmasını hatırlatırken mahkeme başkanı, bu olayın iddianame konusu dışında olduğunu söyledi. Dizdar, söz konusu olayın iddianameden ayrı değerlendirilemeyeceğini belirtirken yanıt veren Karaal ise konu hakkında travması olduğunu ve konuşmak istemediğini belirtti.

Ardından kürsüye gelen reklam şirketi çalışanı Büşra Türkay ise Medya A.Ş. ile çalışırken yalnızca video yapım süreçlerinin fikir aşamasına dahil olduğunu ancak ödeme süreçlerine dahil olmadığını söyledi. Savunmasının sonunda gözyaşları içinde yargılanması nedeniyle 4 ay işsiz kaldığını, ev ve maaşına haciz geldiğini ve geçici işlerde çalıştığını belirten Türkay, “Görevim dışında hiçbir şey yapmadım. Hiçbir maddi kazanç elde etmedim. Beraatimi istiyorum” ifadelerini kullandı.

12.45 - ÖZEL’İN İŞARET ETTİĞİ KRİTİK İSİM KONUŞTU: SERDAR HAYDANLI KÜRSÜDE

Kürsüye daha sonra, soruşturma aşamasının önemli isimlerinden, 4.5G şirketinin sahibi Serdar Haydanlı geldi.

İBB operasyonlarının başladığı 19 Mart'ta ‘naylon fatura kesme’ suçlamasıyla gözaltına alınan Haydanlı; Teknofest İstanbul, İstanbul'un Fethi'nin 566. Yıldönümü etkinlikleri, TOGG yerli otomobil lansmanı başta olmak üzere İletişim Başkanlığı ve bazı bakanlıkların da çok sayıda kampanyasını yürüterek devletten çok sayıda ihale almıştı.

Dönemin CHP lideri Özgür Özel, görevden alınan eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Haydanlı'nın bağlantısı olduğunu belirterek "Haydanlı, bütün bakanlıklarla iş yapan, bizimle alakası olmayan biri. Suç üstü yakalanan bu kişi Ekrem Başkan'a iftira attırılıp serbest bırakılıyor. İletişim Başkanı ile ilişkileri açığa çıktığında onu değil İletişim Başkanını feda ettiler" ifadeleriyle Haydanlı'nın etkin pişmanlıktan yaralanıp tahliye edildiğini duyurmuştu.

Savunmasında, davada sanık değil tanık olarak yer alması gerektiğini belirten Haydanlı, İBB ile 2019’dan önce de iş yaptığını ancak yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından Serdal Taşkın tarafından Sütlüce'deki iletişim çadırına çağrıldığını belirterek kendisine "Alacaklarını tahsil etmek istiyorsam yeni yönetimle de yeni işler yapman ve açılacak ihalelere girmen gerek” denildiğini öne sürdü.

“SİSTEM DİYEREK ÖRGÜTÜ DEĞİL, BELEDİYEDE İŞ AKIŞINI İŞARET ETMİŞTİM”

Haydanlı, naylon fatura kesmekle suçlandığını ancak faturaların gerçek olduğunu ve naylon fatura kestiği öne sürülen firmalarla çalışmasının da kendi özgür iradesiyle gerçekleşmediğini söyledi. Serdal Taşkın'ın baskı ve yönlendirmesiyle bu şirketlere yönlendirildiğini ifade eden Haydanlı “Bu yapı bana yaşama imkanı vermemiş, ticari hayatımı bitirmeye gayret etmiştir. Ben ise alacaklarımı alabilmek amacıyla bu yapının bana yol olarak gösterdiği Serdal Taşkın ile mecburi iletişimde kalmış, onun baskı ve zorlamalarıyla çalıştım” ifadelerini kullandı.

Verdiği son etkin pişmanlık ifadesinde "duyduğu kadarıyla bir örgüt şeması oluşturduğunu" hatırlatan Haydanlı, “İfademde sistem sözüyle bir örgütü işaret etmedim. Belediye iş akışlarını işaret ettim. Ortada bir örgüt var mı bilmiyorum” diye konuştu.

Daha sonra soru sormak için söz alan Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın, Haydanlı'nın savunmasındaki bazı tarihler ve alacak iddiaları arasındaki çelişkiler olduğunu söyledi.

Haydanlı'nın 2019 sonunda yaklaşık 17 milyon lira alacağı bulunduğu yönündeki beyanını sorgulayan Taşkın, seçim öncesinde yaklaşık 18,5 milyon liralık alacağın ödendiğini, kendisinin ise 22 Ağustos'ta göreve başladığını belirterek Haydanlı'nın "6 Ağustos'ta Serdal Taşkın tarafından çadıra çağrıldığı ve fatura kesmeye zorlandığı" yönündeki ifadesine dikkat çekti. Taşkın, "Ben 22 Ağustos'ta göreve geldim. 6 Ağustos'ta görevde değilim" derken söz konusu görüşmelerin HTS ve WhatsApp kayıtlarından incelenmesini istedi.

Daha sonra ise İmamoğlu ailesinin avukatlarından Nusret Yılmaz, Haydanlı’ya 19 Mart’taki gözaltı sürecini sordu. Özgür Özel, Haydanlı’nın emniyetteki ilk gözaltı sürecinde gelen bir telefonla serbest bırakıldığını öne sürmüş, ek klasörlerdeki belgeler bu iddiayı doğrulamıştı. Haydanlı ve mahkeme başkanı, dosyada ilgili bilgilerin olduğu gerekçesiyle bu soruya karşı çıkarken Haydanlı “Müvekkiliniz Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu da ifadesini verip emniyetten kısa sürede çıktı” dedi.

14.20 - İLK ARA VERİLDİ

Haydanlı’nın avukat savunmalarının ardından duruşmaya ilk ara verildi.

15.45 - DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Aranın ardından Dilek İmamoğlu ve tutuklu yakınları da salonda yerini alırken farklı ilçelerden gelen çok sayıda yurttaş, “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” ve “Başkanlar burada foncular nerede?” sloganlarıyla salona getirilen tutukluları selamladı.

Sanık kürsüsüne eski Ağaç A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras gelirken Aras, “Bana yöneltilen suçlamada henüz görevime bile başlamamıştım. Benim göreve başlamamdan 12 gün önce yapılan bir ihale işi için kimi, nasıl aramış olabilirim? HTS kayıtları incelenmelidir. İhalenin hazırlık sürecinde yetkili değildim, uygulamadan sorumluydum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra etkin pişmanlıkçı olarak Ağaç AŞ ve çalışanları ile ilgili ifade veren Süleyman Uzun kürsüye geldi.

Uzun, Ağaç A.Ş.’den düzenli ödeme alamadığını öne sürerken tutuklulardan Hüsnü Yüksel Tunar'a iki kez 100 bin dolar verdiğini iddia etti. Uzun, Tunar'ı tanıdığını ancak samimiyetinin olmadığını, numarasını ise Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'tan aldığını ifade etti.

Uzun, daha sonra sanık ve sanık avukatlarının sorularını yanıtlarken Tunar'ın "Biz nerede tanıştık?" sorusuna "Hatırlamıyorum" yanıtını verdi. Bunun üzerine Tunar, "Dragos'ta tanışmış olabilir miyiz?" diye sordu. Uzun'un "Olabilir" yanıtı üzerine Tunar, "Biz Dragos çiftliğinde tanıştık, telefonlarımızı da orada aldık" ifadelerini kullandı.

Uzun’un Ağaç AŞ sanık ve sanık avukatlarından gelen çok sayıda soruya “hatırlamıyorum” yanıtını vermesinin ardından mahkeme başkanı Uzun’a “Bir süre bekliyorsunuz, sonra hatırlamıyorum diyorsunuz. Cevaplarınızı bekliyoruz” dedi.

“29 NİSAN’DA BİLMİYORDUNUZ, 30 NİSAN’DA MI ÖĞRENDİNİZ?”

Ardından kürsüye gelen reklamcı Ali Yakut, savcılıktaki ifadelerinin geçerli olduğunu belirtip beraatini talep etti. Tutuklu Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, soru sormak için söz aldı. Ongun, Yakut’un Emniyet’te verdiği ilk ifadenin doğru olmadığını savcılıkta belirttiğini ve bu iki ifade arasında 20 saat olduğunu hatırlattı.

Murat Ongun, “Bizleri kastederek 'Bu şahısların ne kadar güçlü ve sistemli çalıştıklarını tüm Türkiye gibi ben de öğrendim' demişsiniz. 29 Nisan'da bilmiyordunuz, 30 Nisan'da mı öğrendiniz” sorusunu yöneltti. Ali Yakut, "Savcı bana Byzag firmasını anlattı, eşinizin olduğunu söyledi. Ondan sonrası da medyada duyduklarımdan oluşuyor" yanıtını verdi.

18.00 - CÜNEYT YAKUT VE MURAT ONGUN ARASINDA GERGİNLİK

sonrasında kürsüye, Ali Yakut’un etkin pişmanlıktan faydalanan kardeşi Cüneyt Yakut geldi.

Vaniköy’deki villa suçlamalarıyla ilgili konuşan Yakut, inşaat işleriyle uğraşırken Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'ndan randevu aldıklarını belirterek "Taleplerimizi ilettik, kendisi bunun mümkün olmadığını, aksi bir durumda yıkım yapılacağını söyledi. İş yapıldı, şikayet oldunca yıkıldı. Yıkımdan sonra Elçin Bey'le karşılaştım, bana sitemde bulundu işi yaptığımız için. Duvara çivi çaksanız istemeyen bir adamdı, beni tersledi” dedi.

Ardından tutuklu Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Yakut’a çeşitli sorular yöneltti. Yakut bazı sorulara yanıt vermek istemediğini belirtti ve Ongun’un soruları devam ederken “Yeni ve yeminli bir ifade” vermek istediğini, “Ongun ile ilgili her şeyi” anlatacağını belirtti.

Yakut, “Ongun, Emrah Bağdatlı ile bir düzen kurdu, avukatının verdiği akılla sektörü haraca bağladı, ihaleler organize etti. Medya AŞ ile ilgili 100 kişi onun sebebiyle yargılanıyor” dedi.

Ongun ise Yakut’un beyanlarının gerçek olmadığını belirterek “Biz bu beyanları çok gördük. Kabadayılığa geçit verecek değiliz” diye konuştu. Ongun, daha sonra Yakut’a “Bana 10 milyon rüşvet verdiğini söylüyorsun. Hangi ihalede alt taşerondun?” diye sorarken Yakut, hatırlamadığını ancak ilgili belgeleri, fotoğraf şeklinde teslim edeceğini söyledi.

Duruşma savcısı da Yakut’un beyanlarını açıklığa kavuşturması için çeşitli sorular yöneltirken Yakut, ilgili belgeleri daha sonra teslim edeceğini yineledi.

18.45 - ETKİN PİŞMANLIKÇI ‘ŞEKERİM VAR’ DEDİ, GERGİNLİK ÜZERİNE DURUŞMAYA İKİNCİ ARA VERİLDİ

Ardından soru sormak için söz alan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, Yakut’un beyanlarına tepki gösterdi. Ongun’un Yakut ile tanışıklığının eskiye dayandığını söylemesine de değinen Türker “Ben sorduğumda bana ‘tanımadığını’ söylemişti. Ancak şimdi ilgili kişi burada konuşarak bizi de zan altında bırakıyor” dedi.

Bunun üzerine Yakut, Türker’den özür dileyerek “Ben yalnızca Bağdatlı ve Ongun’u kastettim. Sizi tanımıyordum. Sizinle ilgili bir beyanda bulunmadım” diyerek beyanlarına devam etti. Yakut, devamında Ongun’u kastederek “Allahsız” diye bağırırken sanıklar ve avukatlar tepki gösterdi.

Bunun üzerine Yakut “Şekerim var” açıklamasında bulunurken mahkeme başkanı, ortamın sakinleşmesi için duruşmaya bir kez daha ara verdiklerini açıkladı.

19.45 - SAVCIDAN SUÇ DUYURUSU

Aranın ardından duruşma savcısı, Cüneyt Yakut’un ek beyan kapsamında Murat Ongun’a 10 milyon TL rüşvet verildiğine ilişkin anlatımı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesini istedi.

21.45 - DURUŞMA GÜNÜ TAMAMLANDI

Fatih Yağcı ve Muammer Ali Özdil'in de savunmaları alındı ve duruşma sona erdi.

Davada bugün 9 sanık savunma yaptı. Böylece savunması tamamlanan kişi sayısı 315’e yükseldi.

Mahkeme Başkanı, ek iddianamede hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan sanıkların durumunun cuma günü dosya üzerinden değerlendirileceğini belirtti.

Mahkeme Başkanı ayrıca, “Ana dosyada 8 firari hariç 7 kişi kaldı. Birleşen dosyadan da tutuksuz olarak savunmasını alacağımız 13 kişi kaldı. Ana dosyadan olanlar haftaya kadar gelmezlerse celse sonunda haklarında yakalama kararı çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Kalan 20 tutuksuz sanığın ve tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından, gelecek hafta salı ya da çarşamba günü Ekrem İmamoğlu’nun savunmasına başlanması öngörülüyor.