İBB davasında yeni gelişme... Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak hakkında yakalama kararı: Açıklama geldi

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı İBB davasında, duruşmaya katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkında yakalama kararı verilen isimler Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, Mithat Sinan Bolak, Kamil Timur Delibaş ve Utku Cihan oldu.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan isimlerden eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak ise kararın ardından bir açıklama yayınladı.

İddianamede Bolak’a, Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü döneme ilişkin olarak “İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması” suçlamaları yöneltiliyor. Söz konusu ifadeler iddianamede yer alan suçlamaları oluşturuyor.

‘YARGI SÜRECİNDEN KAÇINMAM SÖZ KONUSU DEĞİL’

Bolak, yakalama kararını avukatları aracılığıyla öğrendiğini belirterek, yurt dışında yaşadığı için kendisine telefonla ulaşılamadığını ve iletişim sürecinde aksaklık yaşandığını söyledi.

Bolak’ın Nefes’e yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Hakkımda verilen ifade amaçlı yakalama kararını avukatlarım aracılığıyla öğrenmiş bulunuyorum.

Yargı sürecinden kaçınmam veya adli makamların çağrılarına kayıtsız kalmam söz konusu değildir. Yurt dışında yaşadığım için telefonuma ulaşılamadığını ve iletişim sürecinde bir aksaklık yaşandığını anlıyorum. Söz konusu aksaklık nedeniyle henüz ifade verememiş oldum.

Avukatlarım konuyu her aşamasında yakından takip ediyorlar. Savunma yapmak üzere ülkeye geleceğim tarih, ifade amaçlı yakalama kararından önce belirlenmiş durumdaydı. En kısa zamanda, bu tarihi de öne çekerek ifademi vermek üzere mahkemede hazır bulunacağım, bu konuda en ufak bir tereddüt dahi söz konusu değildir.

Hukuki sürece ve masumiyet karinesine saygı gösterilmesini kamuoyundan rica ederim."