İBB dosyasında 16 aylık bekleyiş: İlk duruşmada 6 tutukludan 5’i tahliye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmanın 20 Mayıs 2025’te düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan isimlerden bazıları 22 Mayıs’ta tutuklandı. Aralarında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin’in de bulunduğu isimler, Kasım 2025’te hazırlanan yaklaşık 4 bin sayfalık ana İBB iddianamesinde sanık olarak yer almadı.

Gülin’in de aralarında olduğu bazı tutuklular 4 Aralık 2025’te yapılan tutukluluk incelemesinde tahliye edilmiş ancak savcılığın itirazının ardından tahliye olamadan yeniden tutuklandı.

Soruşturmanın ana dosyadan ayrılan bölümünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 Temmuz 2026’da ayrı bir iddianame hazırlandı.

İddianamede İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin iddialar yer aldı. Savcılık bazı sanıklar yönünden “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamaları yöneltti.

Davanın ilk duruşması bugün İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mayıs 2025’ten bu yana tutuklu bulunan sanıklar, yaklaşık 16 ay sonra ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Mahkeme, tutuklu sanıklardan Arzu Can, Çağatay Takaoğlu, Onur Gülin, Engin Gönül ve Faruk Ceyhan’ın tahliyesine karar verdi. Fikri Murat Demir’in ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Böylece ana İBB iddianamesinde yer almamalarının ardından haklarında ayrı iddianame hazırlanan ve yaklaşık 16 aydır cezaevinde bulunan altı isimden beşi, ilk duruşmada tahliye edilmiş oldu.