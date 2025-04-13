İBB tutuklularının Silivri'den sevkine o sözler mi sebep oldu? İktidara yakın isim CHP'li milletvekilini işaret etti

Yayınlanma: 13.04.2025 - 13:03

Güncelleme: 13.04.2025 - 13:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklanan ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan; Murat Ongun, Necati Özkan, Hüseyin Köksal, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Serdal Taşkın çevre illerdeki cezaevlerine sevk edildi.

CANLI YAYINDA ANLATMIŞTI

Tutukluların başka cezaevlerine sevk edildiklerini duyuran CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın kararı "'Ne kadar dağıtırsan o kadar iyi” diye talimat var anlaşılan!" diye yorumladı. Tartışma yaratan ve savunma hakkı ihlali olarak değerlendirilirken kararın arkasında ise CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın canlı yayındaki sözlerinin olduğu öne sürüldü.

Akdoğan, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, yakın çalışma ekibiyle iletişim halinde olduğunu Halk TV canlı yayınında şu ifadelerle anlatmıştı:

"Sayın İmamoğlu'nun notları oluyor. O notları avukata veriyor, Diyor ki, 'Bunu Buğra Gökçe'ye götürün, bunu Resul Emrah Şahan'a götürün, buna Necati Özkan çalışsın. Ondan sonra raporlar hazırlanıyor. Murat Ongun hazırladığını avukata veriyor. O götürüyor Sayın İmamoğlu'na veriyor. Böyle bir çalışma var. Avukatlar aracılığıyla yapılıyor"

"AKDOĞAN İFŞA ETTİ"

İktidara yakınlığıyla bilinen gazetesi Taha Yasin Karagöz, sosyal medya hesabından karara ilişkin yaptığı açıklamada Akdoğan için "İmamoğlu, Murat Ongun, Buğra Gökçe, Resul Emrah Şahan, Necati Özkan arasındaki kuryelik sistemini ifşa etti" deyip "Bunun üzerine örgüt üyeliğinden yargılanan isimler başka cezaevlerine gönderildi" iddiasında bulundu.

Karagöz, sevk gerekçesi olarak "İmamoğlu’nun tutuklu sanıkları koordine ederek ifadelerine müdahale ettiğini", "Ongun ve diğer isimlerin avukatları aracılığıyla hem kendi aralarında haberleşip hem de itirafçıları tehdit ettiğini" ve "delil karartmaya yönelik emir verildiğini" öne sürdü.