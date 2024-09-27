İBB ve Moskova şehri yönetimi arasında işbirliği protokolü imzalandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile federatif bir yapıya sahip Moskova şehri yönetimi arasında ilişkileri geliştirme hedefiyle işbirliği protokolü imzalandı.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Saraçhane'deki belediye binasında düzenlenen törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Moskova Hükümeti Bakanı ve Moskova Şehri Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sergey Cheremin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay ve İBB bürokratları katıldı.
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