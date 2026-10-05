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'İBB'ye el koyma' çalışmalarında skandal iddia: 'Savcıyla konuşurum, AKP’ye geçersen dosyan kapanır' diyorlar

'İBB'ye el koyma' çalışmalarında skandal iddia: 'Savcıyla konuşurum, AKP’ye geçersen dosyan kapanır' diyorlar

5.10.2026 11:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'İBB'ye el koyma' çalışmalarında skandal iddia: 'Savcıyla konuşurum, AKP’ye geçersen dosyan kapanır' diyorlar

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP'li İBB Meclisi üyelerine savcılar adına bazı kişilerin gidip "AKP'ye geçersen dosyan kapanır" tehdidinde bulunduğunu öne sürdü. Savcılara seslenen Karabat "Sizin adınıza hareket eden kişileri tanıyor musunuz? Bakın, takip edin ve işlem yapın. Sizin adınıza milleti tehdit ediyorlar!" dedi.
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AKP'nin İstanbul ilçelerindeki belediye meclisi üyelerinden yaptığı "transfer"lerle İBB Meclisi'nde çoğunluğu sağlama çabalarının sonuç verme ihtimali giderek güçleniyor. Öte yandan bu çalışma sırasında meclis üyelerinin yargı makamları adına tehdit edildiği iddiaları dile getiriliyor.

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"SUÇU VARSA AKP'YE GEÇEREK Mİ KAPATILACAK?"

İddiayı Halk TV canlı yayınında dile getiren YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, şu ifadeleri kullandı:  

“Büyükşehir belediye meclis üyeleri üzerinde kendini AKP adına görevli sayanlar, kendini savcılarla ilişkili görenler, bazı belediye meclis üyelerimize giderek, bakın önemli bir şey söylüyorum, giderek ve tanıklı söylüyorum. Gidiyorlar, diyorlar ki 'Seni alabilirler'. Belediye meclis üyesine, belediye başkanı değil. 'Ben savcıyla konuşurum, AKP'ye geçersen seninle ilgili dosya kapanır'. Böyle bir hukuk sistemi olamaz! Bir adamın suçu varsa AKP'ye geçme karşılığında kapatılabilir mi? Bir insanın suçu varsa... Ama şu anda insanlar evlerine, bakın sadece telefonla demiyorum ha, evlerine kadar giderek bu tehditleri alıyorlar, belediye meclis üyeleri.”

"SİZİN ADINIZA MİLLETİ TEHDİT EDİYORLAR"

Özgür Karabat, akılalmaz iddialar üzerine savcılara şu ifadelerle seslendi:

"Ve bunu bazı savcılar adına yapan AKP'liler ya da Cumhur İttifakı taraftarları var. Şimdi ben o savcılara buradan sesleniyorum: Sizin adınıza hareket eden kişileri tanıyor musunuz? Bakın, takip edin ve işlem yapın. Sizin adınıza milleti tehdit ediyorlar! Bir soruşturma varsa AKP'ye geçme karşılığında kapatılabilir mi? Bunu buradan aleni olarak söylüyorum, bu tehdit yapılıyor."

İlgili Konular: #İBB Meclisi

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