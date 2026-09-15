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İçişleri Bakanı Çiftçi: 40 bin web sayfasını kapattık, 73 bin sosyal medya hesabına erişim engeli getirdik

İçişleri Bakanı Çiftçi: 40 bin web sayfasını kapattık, 73 bin sosyal medya hesabına erişim engeli getirdik

15.09.2026 15:23:00
Güncellenme:
DHA
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İçişleri Bakanı Çiftçi: 40 bin web sayfasını kapattık, 73 bin sosyal medya hesabına erişim engeli getirdik

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Attığımız devriyeler neticesinde 40 bin web sayfasını kapattık. 73 bin sosyal medya hesabına erişim engeli getirdik" açıklaması yaptı.
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AKP'nin ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ programları kapsamında Amasya’ya geldi. 

Burada AKP İl Başkanlığında gazetecilere asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Çiftçi, "Gürcistan bu sene içerisinde bize kırmızı bültenle aradığımız 438 kişiyi iade etti. Şimdiye kadar 866 kişiyi iade etmişken bu yılın içerisinde 438 kişiyi iade etmeleri bizim açımızdan önemli bir rakam. Organize suç örgütleri burada suç işleyip de yurtdışına kaçtıklarında peşlerini bırakacağımızı zannetmesinler. Onları yurtdışında da takip ediyoruz. Yurtdışında da yakalayıp adalete teslim ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Yunanistan’a, Almanya’ya, İtalya’ya da organize suç örgütlerinin üyelerinin ve liderlerinin iade edilmesiyle ilgili ziyaretlerimi devam ettireceğim" diye konuştu.

Suç örgütü üyelerinin yurt dışına kaçması durumunda da takiplerinin sürdürüldüğünü belirten Bakan Çiftçi, Türkiye’nin farklı ülkelerle iade süreçleri konusunda çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Gürcistan’ın bu yıl Türkiye’ye kırmızı bültenle aranan 438 kişiyi iade ettiğini belirten Çiftçi, geçmiş yıllarla birlikte toplam iade sayısının daha yüksek olduğunu ifade etti. Çiftçi, “Peşlerinizi bırakacağımızı zannetmesinler. Onları yurt dışında da takip ediyoruz, yurt dışında da yakalayıp Türkiye’de adalete teslim ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Yunanistan, Almanya ve İtalya’ya organize suç örgütlerinin üyeleri ve liderlerinin iadesi konusunda ziyaretler gerçekleştireceğiz. Suçlular dünyanın neresine giderse gitsin takip ediyoruz" konuştu.

40 BİN SİTE KAPATILDI, 73 BİN HESAP ENGELLENDİ

İnternet ve sosyal medyada yürütülen çalışmalara da değinen Çiftçi, atılan "siber devriyeler" sonucu bu yıl 184 bin suç unsurunun belirlendiğini söyleyip "Biz hem sokakta hem de siber alemde devriye atıyoruz. Yeşil vatan, mavi vatan, gök vatan diyoruz. Siber vatanda da huzuru ve asayişi sağlamakta görevli bir teşkilat olarak buradaki çalışmalarımızı da 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürüyoruz. Attığımız devriyeler neticesinde 40 bin web sayfasını kapattık. 73 bin sosyal medya hesabına erişim engeli getirdik. 62 bin 500 yasadışı bahis sitesini kapattık. Her ne kadar suçlar siber alemde işlense de bunların mağduru gerçek insanlar" ifadelerini kullandı.

 

İlgili Konular: #erişim engeli #Mustafa Çiftçi

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