İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı: 'Yeni nesil' suç örgütlerine karşı TEM birimleri de devreye alınıyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "yeni nesil" olarak tabir edilen suç örgütlerine karşı mücadelede bundan sonrası Terörle Mücadele birimlerinin de devreye alınacağını açıkladı.

Çiftçi, bu yapıların organizasyon biçimleri ve toplum üzerindeki etkileri bakımından farklı bir güvenlik problemi oluşturduğuna dikkati çeken Çiftçi, "'Yeni nesil' suç örgütlerine baktığımızda klasik mafya yapılanmalarından oldukça farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bunların belli bir mekanı, klasik anlamda sabit bir kadrosu veya hiyerarşisi yok. İnternet üzerinden irtibat kurabiliyor, suç işlemek için kolaylıkla yeni kişiler bulabiliyorlar. Elebaşlarının önemli bir bölümü de yurt dışında bulunabiliyor" ifadelerini kullandı.

"KLASİK ASAYİŞ MESELESİ DEĞİL"

Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin şiddeti görünür hale getirip toplumda korku ve baskı oluşturmaya çalıştığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Terör örgütlerinin toplumun huzurunu bozmak, korku oluşturmak ve özellikle çocuklarla gençleri kendi yapılarına çekmek için kullandıkları bazı yöntemleri bugün 'yeni nesil' suç örgütlerinde de görüyoruz. Amaçları ve hukuki nitelikleri aynı değil ancak ortaya çıkardıkları toplumsal zarar bakımından göz ardı edemeyeceğimiz benzerlikler var. Çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alıyor, şiddeti araç olarak kullanıyor ve toplumun güvenlik duygusuna zarar veriyorlar. Bu nedenle mücadeleyi yalnızca klasik bir asayiş meselesi olarak ele alamayız."

Bunun, "yeni nesil" suç örgütlerinin hukuken "terör örgütü" olarak tanımlanması anlamına gelmediğinin altını çizen Çiftçi, değişen tehdide karşı güvenlik birimlerinin sahip olduğu tecrübe, teknoloji ve operasyonel kapasitenin daha etkin kullanılacağını kaydetti.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ TAKİP

"Yeni nesil" suç örgütlerinin, sosyal medyadaki faaliyetlerinin de güvenlik birimlerince yakından takip edildiğini belirten Çiftçi, yapay zeka destekli açık kaynak çalışmalarından yararlanıldığını bildirdi.

Sosyal medyada silah ve şiddet görüntüleri paylaşan, tetikçiliği özendiren veya çocukları suç örgütlerine yönlendirmeye çalışan hesapların, bu çalışmalar kapsamında tespit edildiğini anlatan Çiftçi, "Suç artık yalnızca sokakta işlenmiyor. Hazırlığı, propagandası, finansmanı ve talimat süreci dijital ortamda yürütülebiliyor. Bu nedenle sokaktaki faili yakalamakla yetinmiyor, suçun arkasındaki finansmanı, talimat mekanizmasını ve örgüt yönetimini de hedef alıyoruz." açıklamasında bulundu.