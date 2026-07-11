İçişleri Bakanı Çiftçi: Ayrım yok, herkese operasyon yapıyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Zirvesi öncesi alınan önlemlere ve son dönemde yapılan "uyuşturucu" operasyonlarıyla "yeni nesil" olarak tabir edilen suç örgütlerine ilişkin konuştu.

İktidara yakın CNN Türk'te konuk olan Çiftçi, NATO Zirvesi öncesi Başkent'te "tedbir" adı altında alınan önlemlere ilişkin "Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Almasaydık bunu sorgulayacaklardı. Önemli bir zirveydi diyoruz. Almadığımız tedbirin açıklamasını yapamazdık. Trafiği azaltıcı tedbirler aldık. İdari izinli sayıldı personeller. Ankaralılara teşekkür ediyorum. Tedbirlerle hayatlarını zorlaştırdık ama önemliydi" dedi.

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarının devamında öne çıkanlar şöyle:

"EN BÜYÜK TEHDİT YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ"

İçişleri Bakanlığı olarak tehdit değerlendirmesi olarak birinci sıraya koyacağımız organize suç çeteleri, yeni nesil suç örgütleri diyoruz. İnsanların evlerini kurşunluyorlar... Biz mücadelemizin başına bunları koyduk. İkinci sırada uyuşturucu ile mücadele var. Siber suçlarla mücadele var. Siber dolandırıcılığa yönelindi şu anda. Mücadelemizi yürütüyoruz. Bu işi geçim kaynağı haline getirmiş kişilere fırsat vermeyeceğiz.

478 yeni nesil suç örgütüne 1272 operasyon yaptık bu suç örgütlerine. Eylem yapamaz hale getireceğiz. Her kim olursa olsun sonuna kadar gideceğiz. Yurt dışına kaçanlar var ama yurt dışında da takibimiz sürüyor. Adalet Bakanlığı ile beraber çalışıp bunlarında iadesini sağlamak için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Önümüzdeki hafta Adalet Bakanlığı ile görüşme yapacağız. Bu örgütlere yönelik 307 kişi hakkında kırmızı bülten çıkaracağız.

Sanal medyayı kullanarak örgütleniyorlar. Bunların belli bir merkezleri yok. Sanal medya üzerinden iletişim kuruyorlar oradan ilan veriyorlar. Tek eylemlik kişi bulabiliyor. Klasik mafya örgütleri değil bunlar. Sokakta suçu takip etmek kolay ama sanal medya için daha farklı tedbirler almak gerekiyor. Devlet bunun için bütün önlemlerini alıyor.

POLİSLERE MESAİ DÜZENLEMESİ

İstanbul'da hayat şartları diğer illerimize göre pahalı. İstanbul'da lojman alımına gidelim polislerimize tahsil edelim dedik. Talimatı verdim. Bakmaya da devam ediyoruz. Buldukça almaya devam edeceğiz. Bu sene araç almayı durduruyoruz lojman alacağız. Başlangıç olarak 600 lojmanla başlayacağız. Polisimizi mesai konusunda rahatlatmak için çalışma saatlerini düzenleme yapmak istiyoruz. Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var. Mevcut kanun teşkilata dar gelmeye başladı. Düzenlemeler yapılacak

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLER: GİTMELERİ İSTENMİYOR

Türkiye'de 2 milyon 245 bin Suriyeli var. 1.5 milyon Suriyeli ülkesine döndü. Günde ortalama bin Suriyeli ülkesine dönüyor.

Geçici koruma altında olan Suriyelilerin sayısı 2 milyon 245 bin kişi. 1.5 milyon kişi de ülkesine geri döndü. Her gün bin kişi gidiyor. 7 milyon rakamlarını hiç bulmadı. Abartıydı o rakamlar. Şu anda daha fazla gitmeleri istenmiyor. Çoban ihtiyacını mesela Afganlılar karşılıyor. Bizim insanımızın çalışmak istemediği noktalarda Suriyeliler çalışıyor. Gitmemeleri için tedbir alınmasını isteyenler var.

Göç politikalarını da gözden geçiriyoruz. Yabancıların karıştıkları suç oranları var. Her ay onları takip ediyorduk. Yabancıların karıştığı suç oranı yüzde 1 veya 2 arasında. Bunlar suça karıştıklarında deport ediliyorlar.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE: BATAKLIĞI KURUTACAĞIZ

Uyuşturucu ağırlıklı olarak haplara kaydı. Bu sene ele geçirdiğimiz uyuşturucu hapları 80 milyona yaklaştı. Adet olarak söylüyorum. Bu arzın kesilmesini engellenmesini istiyoruz. Operasyonumuz bunlara yönelik. Sürekli operasyon düzenliyoruz. Uyuşturucuya yönelik 660 bin operasyon düzenledik. Arzı engellemek için. Talebin de önlenmesi lazım. Bataklığı kurutacağız. Beka meselesi uyuşturucu ile mücadele. Uyuşturucu terör örgütlerinin finansmanını sağlıyor, geleceğimizi karartıyor. Biz bu konu ile kararlıyız. Üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getireceğiz. Ailelerde de bu konuda destek istiyoruz. Hap ucuz ve erişimi kolay diye talep çok.

"AYRIM YOK, HERKESE OPERASYON YAPIYORUZ"

Toplumun her kesimine yönelik operasyon oluyor. Bunların içinde ünlüler de var. Ünlü ünsüz ayrımı yapmıyoruz. Herkese yönelik operasyon yapıyoruz. Cezaevlerinde bulunanların üçte biri uyuşturucudan dolayı. 854 bin kişi gözaltına alındı. Bu önemli göz ardı edilemeyecek bir mesele. Kararlı bir şekilde sessiz ve derinden yürütüyoruz.

Bu mücadelenin kazanılması için toplumun gayret etmesi gerekiyor. Ailelere de görev düşüyor. Avrupa uyuşturucu raporundan da bahsetmek gerekiyor. Tüm dünyanın meselesi. 21 Avrupa ülkesi ve Türkiye var. 8 Avrupa ülkesi rakamlarını paylaşmıyor. Bir milyon nüfus başına düşen rakamları da vermişler. Türkiye 18. sırada.

Arzın ve talebin engellenmesi önemli. Arz noktası önemli ölçüde baskılandı. Türkiye hedef ülke olmaktan çıktı. Suriye'nin rakamı bizim tam 10 katımız."