İçişleri Bakanı Çiftçi'den, Sağlık Bakanı Memişoğlu'na ziyaret

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Çiftçi, görüşmeye dair "Vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliğini önceleyen çalışmaları, Bakanlıklarımızın müşterek gayretiyle kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

"SAYIN BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu ziyaret ettik. Afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ile vatandaşlarımızın acil hizmetlere hızlı ve kolay erişimini sağlayan Hayat 112 uygulamamız başta olmak üzere Bakanlıklarımızın ortak çalışma alanlarını değerlendirdik. Vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliğini önceleyen çalışmaları, Bakanlıklarımızın müşterek gayretiyle kararlılıkla sürdüreceğiz. Nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverlikleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum."