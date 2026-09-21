İçişleri Bakanı Çiftçi, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, özel kalem müdürlüğünü yaptığı 27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı Bostancı'daki evinde ziyaret etti.

Çiftçi, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BEYEFENDİ VE BİLGE KİŞİLİĞİ, MÜSLÜMAN DURUŞU..."

Bakan Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"Başkanımla geçmişe dair hatıralarımızı tazeledik, yine kendisinden kıymetli bilgiler ve tecrübeler edindim. Muhterem Başkanım hala benim gözümde saygın yerini koruyor: O Meclis Başkanı iken neyse, şimdi de aynıdır, şimdi nasılsa Meclis Başkanı iken de öyleydi. Çünkü 'o' değerini bulunduğu makamdan alan biri değildir; makama değer katan, makamı yücelten müstesna bir insandır. 'O' beyefendi ve bilge kişiliği, Müslüman duruşu, tatlı sohbeti ve ince nükteleri, engin siyasi tecrübesi ve genel kültürü ile Türk siyasi hayatında eşine az rastlanır bir dava, aksiyon ve devlet/millet adamıdır.

Sohbetimizde zaman su gibi aktı geçti, Başkanımdan duyduğum bazı hususlar beni oldukça şaşırttı. Mesela geçmişte başkanıma teklif edilen Çorum Valiliği ve İçişleri Bakanlığı görevleri gibi. Beş yıla yakın bir süre Çorum Valiliği yapmam, şimdi de İçişleri Bakanlığı görevini üstleniyor olmam bana çok manidar geldi. Allah, muhterem başkanımı başımızdan eksik etmesin, sağlığı ve sıhhati daim olsun."