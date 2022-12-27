İçişleri Bakanlığı'ndan, İBB'deki müfettiş değişikliği ile ilgili açıklama

27 Aralık 2022 Salı, 18:43

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) müfettiş değişikliğiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.



Bakanlık, İBB'de görevlendirilen müfettişin değişmesiyle ilgili “Müfettişimiz 11 Nisan 2022 tarihli dilekçesiyle ‘kendisinin ve eşinin sağlık sorunları bulunması ve tedavi süreci’ gerekçesiyle teftiş görevinden affını talep etmiştir. Müfettişimizin, İzmir Çalışma Grubu'nda görevli olduğu, tedavi ve kontrollerinin İzmir’de devam ettiği göz önünde bulundurularak bu görevden ayrılması ve teftişin diğer görevli müfettişlerce tamamlanması Kurul Başkanlığımızca uygun görülmüştür” açıklamasını yaptı.

Açıklama şöyle: