İçişleri Bakanlığı'ndan 'terör iltisaklı' personel açıklaması: Dosyaları başsavcılıkta!

29 Kasım 2022 Salı, 22:28

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kurulumuzca, Belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Belediyeler ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden her türlü ihbar ve şikâyet titizlikle incelendiği gibi terör faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden tüm iddialar da derhal inceleme ve soruşturma sürecine tabi tutulmaktadır. İnceleme ve soruşturmalar sonucunda, terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı personel tespit edilir ise bu personelin işe alım süreçleri incelenerek, bu konuda elde edilen bilgi ve bulgular müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarıyla yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "Bu kapsamda, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucunda yapılan tespitler ve elde edilen bilgi ve bulgular yetkili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar da çok kısa süre içerisinde tamamlanarak, müfettişlerimizce düzenlenecek tevdi raporları ile elde edilen bilgi ve bulguların yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikali sağlanacaktır. Terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olduğu tespit edilenlerin isimleri Müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarının içerisinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmektedir” denildi.

SOYLU NE DEDİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen günlerde Ankara’da belediyelerde yürütülen soruşturmalara ilişkin düzenlediği basın toplantısında 2019-2022 arasında “74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü”, bunlardan 79’unun ise tamamlandığını dile getirmişti.

Türkiye genelindeki CHP'li belediyeleri hedef alan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) 1668 kişinin veya yakınının “terörle irtibatlı ve iltisaklı” olduğunu öne sürmüştü.

Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu 1668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir; FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Süleyman Soylu’nun, CHP’li belediyelerin çalışanlarına yönelik iddialarına tepki göstermişti. Özel, "Bir yıl önce de rakamlar verdin, bir koca yıl bir operasyonunu işitmedik Süleyman. Anca boş laf konuşup algı peşindesin, başka bir şey değil. ‘Yakınların’ iltisakı üzerinden bir cadı avı, bir operasyon niyetindeysen önce Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne uğra..." demişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, "İçişleri Bakanlığı, Meclis'te dosya sallamak, basın toplantısında rakam açıklamak değildir. Yanlış varsa, gereğini yaparsın. Belediyelerimizdeki işe alımlar mevzuata uygundur; Adli sicil kağıtlarını veren Adalet Bakanlığı, güvenlik soruşturmalarını yürüten İçişleri Bakanlığı'dır. Belediyelerde, kamuda terörist var diyorsanız; temel sorumluluk sana ve iktidara aittir. İçişleri Bakanı olarak elinde istihbaratın, devletin gücü var. Buna rağmen; 15 Temmuz'dan sonra işe aldığın kaç Polis, Jandarma, Mülki Amiri, daha sonra FETÖ gerekçesiyle kararnameyle ihraç ettin onu açıkla? Beceriksiz ve yalancısın" diyerek tepki göstermişti.