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İçişleri duyurdu... 75 ilde uyuşturucu operasyonu: Tam 985 kilogram ele geçirildi!

İçişleri duyurdu... 75 ilde uyuşturucu operasyonu: Tam 985 kilogram ele geçirildi!

3.10.2026 13:56:00
Güncellenme:
ANKA
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İçişleri duyurdu... 75 ilde uyuşturucu operasyonu: Tam 985 kilogram ele geçirildi!

İçişleri Bakanlığı, 75 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 985 kilo 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda gözaltına alınan 1297 şüpheliden 714'ü tutuklanırken, 179'u hakkında adli kontrol kararı verildi.
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 75 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 985 kilo 777 gram uyuşturucu ile 1 milyon 537 bin 667 uyuşturucu hap ele geçirildiği ve bin 297 şüpheliden 714'ünün tutuklandığı bildirildi.

İçişleri'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 75 ilde operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Adana, İzmir, Samsun, Antalya, Ankara, Mersin, Gaziantep, Konya, Manisa, Hatay, Eskişehir, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa, Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Sakarya, Tekirdağ, Nevşehir, Malatya, Uşak, Muğla, Aydın, Van, Elazığ, Kahramanmaraş, Aksaray, Sivas, Kayseri, Rize, Düzce, Edirne, Sinop, Trabzon, Kütahya, Amasya, Çanakkale, Kırıkkale, Mardin, Siirt, Ordu, Bingöl, Çankırı, Çorum, Erzincan, Karaman, Kilis, Tokat, Adıyaman, Ağrı, Bitlis, Yalova, Yozgat, Zonguldak, Erzurum, Batman, Kırklareli, Artvin, Burdur, Giresun, Muş, Osmaniye, Şırnak, Bolu, Iğdır, Kastamonu, Afyonkarahisar, Bayburt, Bilecik, Hakkari, Karabük, Kırşehir ve Niğde'de; bin 945 ekip, 4 bin 863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirildi" denildi.

1 MİLYON 537 BİN 667 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar sonucunda 985 kilogram 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği kaydedilerek, "Operasyonlarda bin 297 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 714'ü tutuklandı, 179'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Kahraman polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İlgili Konular: #içişleri bakanlığı #uyuşturucu

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