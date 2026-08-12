İddia: CHP'li iki belediye başkanı AKP'ye geçecek

CHP'li Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli'nin, AKP'ye geçeceği iddia edildi.

Çanakkale Yorum'un haberine göre, Eceabat Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Saim Zileli’nin rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

Öte yandan, yakın zamanda CHP’den istifa eden Giresun Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere’nin de AKP'ye katılacağı iddialar arasında.

Karadere, daha önce iki dönem AKP'de belediye başkanlığı yapmıştı.

KARADERE'DEN AÇIKLAMA

Giresun Öncü'nün aktardığına göre Karadere, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Karadere, yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam ettiğini vurguladı. Karadere, “Şu anda herhangi bir partiye geçme gibi bir düşüncem yok” diyerek iddiaları yalanladı.