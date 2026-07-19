İddia: Kılıçdaroğlu'nun davetine katılmayanlar görevden alınacak

21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, oluşturduğu MYK aracılığıyla birçok CHP'li milletvekilini, belediye başkanını ve il başkanını 'kesin ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı illere her geçen gün yenileri eklenirken, bu atamalar sonucunda ay sonunda CHP İl Başkanları toplantısı gerçekleştirilmesine karar verildiği ileri sürüldü.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu başkanlığında çarşamba günü yeni bir MYK toplantısı yapılacağı ve toplantıda bazı il başkanlarının görevden alınabileceği öne sürüldü.

Buna göre, Temmuz ayının sonunda ise Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya tüm il başkanları davet edilecek. Geçerli bir mazereti olmadığı hâlde toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı iddia edildi.