İddia: Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu bu hafta bir araya gelecek

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan ve daha sonra birleştirilen davanın beşinci duruşması, 15 Eylül'de Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, davacı vekilinin tedbir talebini reddederek, davayı 24 Ekim saat 10.00'a erteledi.

İktidara yakın Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; mahkemenin erteleme kararını "çıkabilecek en olumlu kararlardan biri" olarak değerlendiren CHP yönetimi ve bazı milletvekilleri, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya gelmesi için girişimde bulundu.

CHP kaynakları, Özel ve Kılıçdaroğlu’nun bu hafta bir araya gelebileceğini ifade etti.

İki isim arasındaki görüşmeye ise Meclis Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir’in ev sahipliği yapabileceği ifade edildi. Buluşmanın, Emir’in Ankara’daki evinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.

"Partide kavga var" algısından rahatsız olan bazı milletvekillerinin iki ismin görüşmesi için bir süredir hem Özel’e hem de Kılıçdaroğlu’na baskı yaptığı öğrenildi.

Söz konusu vekillerin iki lidere görüşmesi için aracı olduğu iddia edildi. Vekiller ve parti kurmayları, bu görüşmenin ardından sorunların çözüme kavuşmasını bekliyor.

CHP KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "Sayın Kılıçdaroğlu da tıpkı Hikmet Çetin, gibi tıpkı Murat Karayalçın gibi, tıpkı Önder Sav gibi, yöneticiler gibi arkasında olup artık davaların bittiğini, önümüze bakmamız gerektiğini söylemelidir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.