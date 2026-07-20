İddia: Serap Yazıcı Özbudun, Erdoğan'a 'parlamenter sisteme dönebilsek, siz kaydı hayat şartıyla cumhurbaşkanı kalsanız' dedi

Kısa Dalga yazarı gazeteci Sedat Bozkurt, Türk Demokrasi Vakfı yönetiminin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı ziyaretle ilgili çok konuşulacak bir iddiayı dile getirdi

Vakfın yönetiminde bulunan AKP Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un da ziyarette yer aldığını belirten Bozkurt, ziyaretteki görüşmede Özbudun'un "Başından beri ben parlamenter sistemi savunageldim, bugün de aynı noktadayım. Bir yolunu bulsak da tekrar parlamenter sisteme dönebilsek. Anayasaya geçici bir madde koysak ve siz kaydı hayat şartıyla cumhurbaşkanı kalsanız" dediğini iddia etti.

Sedat Bozkurt, Serap Yazıcı Özbudun'un hem vakıf heyetini hem de Erdoğan'ı şaşırttığını belirttiği bu teklif karşısında AKP'li Cumhurbaşkanı'nın "Bunları sonra konuşuruz" dediğini ve kestirip attığını aktardı.

"MANTIKLI BİR GEREKÇESİ VARDIR"

Bozkurt, "Erdoğan parlamenter sisteme geçmeyi “konuşmaya” hazır" başlıklı yazısının devamında "Burada Yazıcı’nın bir anayasa hukuku profesörü olarak bunu söylemesinin arkasında ne olduğunu doğal olarak merak etmemek elde değil. Demokrasi açısından parlamenter sistemi Erdoğan’ın karşısında sıkı bir biçimde savunduktan sonra bu önerisinin mantıklı bir gerekçesi vardır sanırım" değerlendirmesinde bulundu.

2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden milletvekili seçilen Serap Yazıcı Özbudun, Şubat 2025'te partisinden istifa ederek AKP'ye katılmıştı. 2023 yılında yaşamını yitiren anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun'un eşi olan Yazıcı ayrıca, 2007 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hazırlattığı ilk "sivil anayasa" taslağını hazırlayan akademik ekipte de görev almıştı.