İki kez beraat ettiği davada hapis cezası aldı... İmamoğlu, savunmasındaki o satırları paylaştı: '12 metrekareye, 87 milyon ile sığıyorum'

1,5 yıldır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada bugün Silivri'de hakim karşısına çıktı.

İmamoğlu hakkında, daha önce 2 kez beraat ettiği davada 'siyasi yasak' ve 2 yıl 1 ay hapis kararı verildi.

2 KEZ BERAAT ETMİŞTİ

İmamoğlu, 3 yıl önce eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılanıp iki kez beraat etmiş, ancak istinaf usulsüzlük gerekçesiyle kararı bozmuştu.

İMAMOĞLU, SAVUNMASINDAKİ O SATIRLARI PAYLAŞTI

Duruşmada savunma yapan Ekrem İmamoğlu, "Bu mahkemenin bile burada kurulu olması skandaldır bu mütalaa da mesnetsizdir. Türk yargısı adına hakim konumundasınız yüze Türk milleti adına karar vereceksiniz dilerim ve umarım ki bu kararı verebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Çarpıcı bir savunma yapan İmamoğlu'nun ifadeleri, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli X hesabından paylaşıldı.

İmamoğlu, söz konusu paylaşıma, "Allah, bu memleketi halkını sevmeyenlerden, insanları birbirine düşürenlerden, milleti kutuplaştıranlardan, taraf olmazsan bertaraf olursun diyenlerden, tarafını seç diyenlerden, korkutarak transfer yapanlardan, hapse atarak milli iradeyi gasp edenlerden, farklı düşüneni düşman görenlerden, muhaliflerini susturmaya çalışanlardan korusun" notunu düştü.

Allah, bu memleketi halkını sevmeyenlerden, insanları birbirine düşürenlerden, milleti kutuplaştıranlardan, taraf olmazsan bertaraf olursun diyenlerden, tarafını seç diyenlerden, korkutarak transfer yapanlardan, hapse atarak milli iradeyi gasp edenlerden, farklı düşüneni düşman… pic.twitter.com/6IsT1y8nU7 — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CA_iletisim) September 11, 2026

İşte, İmamoğlu'nun paylaştığı o satırlar:

"Ben 6 yıldır her türlü yargı baskısına, hukuksuzluğa, hatta 6 yıldır da değil, ta 2014’ten bu yana 12 yıldır her türlü yargı baskısına, hukuksuzluğa ve masumiyet karinesini hiçe sayan saldırılara maruz bırakıldım. Ama bir gün bile nezaketi elden bırakmadım.

Bırakmadım çünkü bu ülkede söylediğim her sözün inanın bu hassasiyetle konuşurum, söylediğim her sözün bir evde bir çocuğun kulağına gittiğini, bir gencin yüreğine, bir annenin duasına, bir babanın umuduna değdiğini biliyorum.

Bu milletin beni dinlediğini, izlediğini ve sözlerimden bir anlam çıkardığını biliyorum. Bu yüzden öfkeyle değil, vicdanla konuşuyorum. Bu yüzden ben nefretle değil, sevgiyle konuşuyorum. Bu yüzden ayrıştıranların değil, birleştirenlerin, bir ve birlikte olmanın dilini kullanıyorum. Allah, bu memleketi halkını sevmeyenlerden, insanları birbirine düşürenlerden, milleti kutuplaştıranlardan, taraf olmazsan bertaraf olursun diyenlerden, tarafını seç diyenlerden, korkutarak transfer yapanlardan, hapse atarak milli iradeyi gasp edenlerden, farklı düşüneni düşman görenlerden, muhaliflerini susturmaya çalışanlardan korusun.

Bakın, ben buraya Silivri’den 12 metrekarelik hücremden çıkıp geldim. Bu salondan çıkınca yine o hücreye döneceğim. İnanın ben sevgi dolu kalbimle, milletimin duasıyla ve desteğiyle 12 metrekareye, 87 milyon ile sığıyorum."