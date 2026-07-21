İki ünlü sanatçı da CHP’den istifa ettiklerini duyurdu

Özgür Özel'in yeni parti duyurusunun ardından CHP'den ilk istifalar da gelmeye başladı.

CHP'den ayrılanlar arasına eski milletvekili ve türkücü Sabahat Akkiraz da katıldı. Akkiraz, CHP üyeliğinden ayrıldığını bildirdi.

Akkiraz e-devlet üzerinden CHP'den ayrılığını bildiren sosyal medya paylaşımında şunlara yer verdi:

"5 nesildir CHP’li bir ailenin CHP milletvekili olmuş üyesiyim. Atatürk’ün partisinin bir üyesi olmaktan da hep onur duydum. Bugün CHP yönetiminde bulunanlarla yol yürümek istemediğimden partimden ağlayarak istifa ediyorum. Cumhuriyet’e, Laikliğe, Altıok’a, Atatürk’ümüzün gösterdiği hedefe aynı kararlıkla bağlı kalmaya devam edecek ve ülkemizin geleceği için “Yeni bir yol’a düşecek Yeni şeyler söyleyeceğiz” “Ne de olsa kışın sonu bahardır”"

5 nesildir CHP’li bir ailenin CHP milletvekili olmuş üyesiyim. Atatürk’ün partisinin bir üyesi olmaktan da hep onur duydum. Bugün CHP yönetiminde bulunanlarla yol yürümek istemediğimden partimden ağlayarak istifa ediyorum.

Cumhuriyet’e, Laikliğe, Altıok’a, Atatürk’ümüzün… pic.twitter.com/W8kV1ffxKW — Sabahat Akkiraz (@sabahatakkiraz) July 21, 2026

İstifa edenler arasına sanatçı Arif Sağ da eklendi. Sağ, CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Sağ söz konusu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.