İktidar, muhalefeti duymaya başladı

30 Mart 2022 Çarşamba, 07:27

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ele aldığı konular ile muhalefetin gündeme getirdiği taleplerin bir bölümü, AKP tarafından kabul görmeye başladı. İlk olarak emeklilere dini bayramlarda ikramiye verilmesi benimsendi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, asgari ücret 4 bin liranın üzerine çıktı. Muhtar maaşlarına zam geldi. Elektrik faturalarından TRT payı kaldırıldı. KDV'de değişiklik yapıldı.

CHP ve İYİ Parti'nin gündeme getirdiği ve iktidarın kısmen ya da tamamen yaptığı düzenlemeler şöyle:

FATURADAN TRT PAYI KALDIRILDI