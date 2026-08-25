İktidara 'Booking.com' çağrısı: 'Çözüm yasaklamak değil, doğru kurallar koymak'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Sudan, Booking.com’un Türkiye’deki konaklama tesisleri için yurt içi rezervasyon hizmetinin 9 yıldır durdurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TBMM’ye sunulan Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi’ni değerlendiren Sudan, "Teklif ele alınırken yalnızca devletin denetim ve vergi kapasitesi değil, tüketicinin seçme hakkı, küçük işletmelerin dijital pazara erişimi ve Türkiye turizminin uluslararası rekabet gücü de dikkate alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE 2017’NİN DİJİTAL EKONOMİ ANLAYIŞIYLA, 2026’NIN TURİZM EKONOMİSİNİ YÖNETEMEZ"

Meselenin bir internet sitesine erişiminden ibaret olmadığını vurgulayan Sudan, şunları kaydetti:

"Booking.com meselesi artık yalnızca bir internet sitesine erişim meselesi değildir. Bu konu; dijital ekonomiye nasıl baktığımızın, rekabet hukukunu nasıl uyguladığımızın, yerli işletmeleri nasıl koruduğumuzun ve tüketiciye ne kadar seçenek sunduğumuzun bir göstergesidir. Türkiye 2017’nin dijital ekonomi anlayışıyla 2026’nın turizm ekonomisini yönetemez. Dijital çağın gereği yasaklamak değil, doğru kuralları koyarak rekabeti yönetmektir."