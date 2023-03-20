Kulislere yansıyan bomba iddia: AKP de çareyi Müge Anlı da arıyor

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 09:27

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 09:29

Turktime.com yazarı Talat Atilla, iktidar partisi kulislerine dayandırdığını söylediği yazısında Müge Anlı ile köşe yazarları Hasan Basri Yalçın, Hilal Kaplan, Halime Kökce ve Şebnem Bursalı'ya milletvekili adaylığı teklif edildiğini ileri sürdü.

Atilla, iktidar kulislerinde Anlı'nın yüzde 2 ile 2,5 oyu olduğuna inanıldığını söyledi.

Atilla, Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın da teklif gidenlerden biri olduğunu dile getirirken, Fırat'ın meseleye 'mesafeli baktığını' söyledi.

"ANLI'NIN YÜZDE 2 İLA 2,5 OYU OLDUĞUNA İNANILIYOR"

Talat Atilla'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"14 Mayıs'ta geçmiş seçimlere oranla bu seçimlerde daha fazla gazetecinin TBMM'ye girebileceğini öngörüyorum. Hatta, vekillik sevdası bu dönem gazetecilerde tavan yaptı. Çiçek Abbas'da İlyas Salman diyordu ya 'Dedim gözlerinin rengi ne? Dedi kara sevda…' Aynı öyle.Mesela Müge Anlı. Kötüleri saklandığı delikten çıkaran gazeteci. Anlı, diğer rakiplerine göre çok yönlü destek alsa da, mesleğinde başarılı doğrusu. İktidar partisi Müge Anlı'ya Milletvekili adaylığı teklif etti. İktidar kulislerinde Anlı'nın yüzde 2 ile 2,5 oyu olduğuna inanılıyor.

Ukalalık yapmak istemem ama bence bu yaklaşımın sosyolojik karşılığı olmadığı gibi siyaset bilimine göre de kabul edilebilir tarafı yok. Bu hesaba göre, Tarkan liste başı yapılsın. Ajda Pekkan'ı da şimdiden Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilan edip, hiç seçim sonuçlarını beklemeyelim!

Müge Anlı'yı mesleğinde başarılı ve ağzı iyi laf yapıyor diye alırsanız, bu anlaşılır. Yok, oyumuzun üstüne oy koyacağız derseniz, bu yanılgıdır.

Velhasıl Sabah yazarları Hasan Basri Yalçın ve Hilal Kaplan'a.. Star yazarı Halime Kökce'ye de iktidar partisinden vekillik teklifi geldi. Siyaset bu, elbette saatler içinde her şey değişebilir ama bu gazetecileri TBMM'de görecek gibiyiz.

'DİRENCİNİ ERDOĞAN KIRABİLİR'

Hayırlı olsun! Bu arada son not olarak Sabah yazarı Şebnem Bursalı'nın da İzmir ve Aydın'dan vekil olmayı istediği konuşuluyor.

Hande Fırat'a da vekillik teklifinin geldiğini ama şu ana kadar bu öneri ve telkinlere mesafeli baktığı söyleniyor. Direncini sanırım sadece Erdoğan kırabilir."