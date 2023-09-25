İlahiyatçı yazar Ayşe Sucu başörtüsünü çıkardı: 'Kuran'da örtünme şekliyle ilgili bir açılım yok' açıklaması gündem olmuştu
Ünlü ilahiyatçı yazar Ayşe Sucu (64) başörtüsünü çıkardı. Kürsüde başörtüsüz görüntülenen İYİ Parti, Parti İçi Eğitim Başkanı Ayşe Sucu "Kuran'da başörtüsü ile ilgili ayette örtünme şekliyle ilgili bir açılım yok, 'illa şöyle örteceksin, pardösü giyeceksin, şalvar giyeceksin' diye bir ibare var mı, yok" sözleriyle gündeme gelmişti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve ilahiyatçı yazar Ayşe Sucu, 64 yaşından sonra başörtüsünü çıkardı.
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları eski başkanı ve İYİ Parti Parti İçi Eğitim Başkanı Ayşe Sucu (64) başörtüsünü çıkararak kürsüye çıktı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu, başını yarım örtüyordu.
"ÖRTÜNME ŞEKLİYLE İLGİLİ BİR AÇILIM YOK"
Daha önce başının yarısını örten Sucu, başörtüsüyle ilgili şöyle demişti:
"Bir kadın kendisini nasıl dindar hissediyorsa, nasıl rahat hissediyorsa, kendini öyle ifade etmesi gerekiyor. Kuran'da başörtüsü ile ilgili ayette örtünme şekliyle ilgili bir açılım yok, 'illa şöyle örteceksin, pardösü giyeceksin, şalvar giyeceksin' diye bir ibare var mı, yok. Türkiye'de yıllardır her insanı kendimiz gibi görmek istiyoruz. Asıl olan örtünmek midir, yoksa o örtünün arkasındaki manayı idrak ederek o bilinci oluşturmak mıdır?"
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