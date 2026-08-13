İlk 15 günün bilançosu açıklandı: YENİ Parti bağışlarda ne durumda?

YENİ Parti Çanakkale Milletvekili ve İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, YENİ Parti'ye bağış kampanyasında son durumu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ceylan, şu bilgileri aktardı:

"Değerli Vatandaşlarımız,

Türkiye değişim istiyor. Milletimiz dayanışmayla yeni bir yol açıyor.

Milletin dayanışma çağrısı büyüyerek sürüyor.

YENİ Parti'nin dayanışma kampanyasında 15 gün içinde 143.690 vatandaşımızın desteğiyle 314.496.657 TL bağış toplanmıştır.

Bu bağış; adalet arayanların, refah içinde yaşayacakları bir Türkiye isteyenlerin, çocuklarına daha güzel bir gelecek bırakmak isteyenlerin ortak iradesidir.

Her bağış, "Ben de varım" diyen bir vatandaşımızın sesi Türkiye'nin yarınlarına duyulan güvenin tezahürüdür.

Bu büyük yürüyüş; birkaç kişinin değil, kurtuluşa sevdalı bir milletin yürüyüşüdür.

YENİ PARTİ bir grubun değil, Türkiye'de değişime inanan milyonların partisidir.

Büyük yürüyüşümüze katkı sunan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz.

Yolumuz uzun, engebeli ve sarp.

"Artık Türkiye için yeni bir dönem başlamalı" diyorsanız,

İktidar hedefine varmak; Türkiye'nin her bölgesinde daha fazla insana ulaşmak, daha güçlü bir parti örgütü kurmak ve milletimizin sesini daha gür duyurmak için büyük yürüyüşe siz de katılın.

Yeni Parti’yi siz kurdunuz, Büyütecek olan da sizlersiniz.

Türkiye'nin yarınlarını birlikte inşa etmek için tüm vatandaşlarımızı YENİ Parti çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz.

Birlikte başaracak, Birlikte değiştirecek, Birlikte kazanacağız.

Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz.

http://yeni-parti.org.tr/bagis/"