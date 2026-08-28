'İlk defa açıklıyorum' diyerek anlattı... Fatih Altaylı'dan dikkat çeken 'PKK' açıklaması: 'Beni öldürmek için tim yolladılar'

Gazeteci Fatih Altaylı, yeni çözüm sürecine ilişkin kaleme aldığı yazıda geçmişte yaşadığını söylediği bir olayı ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Sürecin desteklenmesi gerektiğini savunan Altaylı, kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine PKK’nin yıllar önce kendisini öldürmek amacıyla bir tim gönderdiğini iddia etti.

"İLK KEZ AÇIKLIYORUM"

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"İki gün önce yazdığım yazıya çok kızanlar oldu. Canları sağ olsun. Farklı düşünmek serbest.

Ben dedim ki, “Bu işi bir yerde bitirmek lazım. 200 sene sürüp, 200 bin yurttaşımızı kaybedecek halimiz yok. Suç devlete karşı işlenen suçtu. Devletin affetme hakkı var. Artık terör derdi ile uğraşmasın bu ülke.” Kızdılar. “Bunca insan öldü. Nasıl unuturuz, nasıl affederiz” deniyor.

Unutalım diyen yok zaten de, alternatifiniz ne! Türkiye Cumhuriyeti Devleti, PKK’yı iki kez yenilgiye uğrattı. Bunu ben söylemiyorum, Abdullah Öcalan ve Kandil açıkladı “Yenildik” diye.

Bitti mi! Hayır! Taşeron örgüt olduğu için yenildi ama bitmedi. Amerika kullandı, İsrail kullandı, İran kullandı, Rusya kullandı. Hep bir hami buldu arkasında. Apo’yu assak biter miydi! Bitmezdi elbette.

Yerini Kandil’deki papazlardan biri alır, Apo’nun heykelini diker, devam ederlerdi, daha doğrusu devam etmeleri sağlanırdı. Bugün uluslararası konjonktür uygun hale geldi, bitme ihtimali doğdu. Bitmesin mi!

“HAFTALARCA BENİ İZLEMİŞLER”

Karşısınız, anlıyorum, sindirmesi kolay değil elbet. Peki alternatifiniz ne! Nasıl bir çözüm öneriyorsunuz! PKK devam etsin, YPG Suriye’de ABD destekli özerk bir devlet kursun, öyle mi devam edelim. Bunu mu istememiz lazım kızmamanız için.

“SİZE KIYAMADIK FATİH BEY”

Bakın ilk defa açıklıyorum. PKK beni öldürmek için tim yolladı. Haftalarca beni izlemişler. Evden çıkan eşimin önünü kesip yol sormuşlar. Korumamın evine kadar tespit etmişler. Bir gün, bu timin başındaki PKK’lıdan tüm bunları anlatan bir mektup geldi. “Size kıyamadık Fatih Bey” diye. Örgüt de kızmış, hepsini Amanos’a sürmüş. Uydurmuyorum, abartmıyorum.

Mektubu açan sekreterim Gülay’ın eli ayağı titriyordu. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir de okudu mektubu, okuduklarına inanamayarak. Sonra kendileriyle konuştuk. Devlete teslim olmak istiyorlardı. Dönemin İçişleri Bakanı İsmet Sezgin’e bilgi verdik. Teslim oldular. Bir süre hapis yattılar. Son haber aldığımda, mektupta imzası olan terör örgütü mensubu İstanbul’da bir fabrikada çalışıyordu.

Beni öldürmeye kalkıştılar ama ben diyorum ki, bu iş noktalanmalı."