Cumhuriyet Gazetesi Logo
İlk sırada Gürcistan var... Akın Gürlek açıkladı: 9 ayda 294 suçlu Türkiye’ye iade edildi

İlk sırada Gürcistan var... Akın Gürlek açıkladı: 9 ayda 294 suçlu Türkiye’ye iade edildi

5.10.2026 14:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İlk sırada Gürcistan var... Akın Gürlek açıkladı: 9 ayda 294 suçlu Türkiye’ye iade edildi

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılının ilk 9 ayında 16 farklı ülkeden 294 kişinin Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Gürlek, yalnızca yılın üçüncü çeyreğinde 89 kişinin Türkiye’ye getirildiğini belirterek yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerinin takip edildiğini söyledi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların Türkiye’ye iade süreçlerine ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, 2026 yılının ilk 9 ayında 16 farklı ülkeden 294 kişinin Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Yılın üçüncü çeyreğinde ise 89 kişinin Türkiye’ye iade edildiği bildirildi.

3 AYDA 16 ÜLKEDEN 89 KİŞİ

Gürlek, yaptığı açıklamada suç ve suçlularla mücadelenin yurt dışında da sürdürüldüğünü belirtti.

Adalet Bakanlığı’nın, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarıyla koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında yurt dışına kaçan kişilerin iade süreçlerinin takip edildiğini aktardı.

1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan üçüncü çeyrekte, adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişinin Türkiye’ye iade edildiği belirtildi.

Bu kişilerin 48’inin Gürcistan’dan, 12’sinin Almanya’dan, 10’unun Yunanistan’dan, 3’ünün ise İngiltere’den Türkiye’ye getirildiği kaydedildi.

İLK 9 AYDA 294 KİŞİ TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

Gürlek’in verdiği bilgilere göre, 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye’ye iade edilen toplam kişi sayısı 294’e ulaştı.

İadelerde Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer aldı. Gürcistan’ı 67 kişiyle Almanya, 19 kişiyle Yunanistan, 9 kişiyle Karadağ, 8 kişiyle Bulgaristan ve 5 kişiyle İngiltere izledi.

"KAÇACAK YER YOK"

Gürlek, açıklamasında yurt dışına kaçan suçlulara yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, uluslararası adli iş birliğinde mütekabiliyet ilkesinin gözetileceğini söyledi.

Gürlek, suç örgütü mensupları, teröristler, dolandırıcılar ve diğer suç odaklarının hangi ülkeye kaçarsa kaçsın takip edileceğini belirterek, “Türk adaleti er ya da geç gereğini yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı ayrıca, Türkiye’nin iade taleplerine verilen karşılıkların da uluslararası adli iş birliği kapsamında dikkate alınmaya devam edeceğini kaydetti.

İlgili Konular: #Operasyon #Akın Gürlek

İlgili Haberler

Akın Gürlek duyurdu: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet aydınlatıldı
Akın Gürlek duyurdu: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet aydınlatıldı Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayetin aydınlatıldığını açıklayarak, "Aradan 3 yıl da geçse, 39 yıl da geçse; hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.
'Akın Gürlek'in yerine geçecek' iddialarının ardından: HSK Başkanvekili Aydoğdu'dan 'Erdoğan'la görüşme' açıklaması
'Akın Gürlek'in yerine geçecek' iddialarının ardından: HSK Başkanvekili Aydoğdu'dan 'Erdoğan'la görüşme' açıklaması HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından sosyal medyada çıkan iddialara ilişkin bir paylaşımda bulundu.
'Türkiye'den yabancı ordulara para vaadiyle asker toplanıyor'! Hasan Öztürk'ten Akın Gürlek'e: Bu siteler neden hala açık?
'Türkiye'den yabancı ordulara para vaadiyle asker toplanıyor'! Hasan Öztürk'ten Akın Gürlek'e: Bu siteler neden hala açık? Yurttaşları para vaadiyle yabancı ordulara katılmaya yönlendiren internet sitelerine Türkiye'den erişilebilmesi Meclis gündemine taşındı.