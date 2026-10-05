İlk sırada Gürcistan var... Akın Gürlek açıkladı: 9 ayda 294 suçlu Türkiye’ye iade edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların Türkiye’ye iade süreçlerine ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, 2026 yılının ilk 9 ayında 16 farklı ülkeden 294 kişinin Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Yılın üçüncü çeyreğinde ise 89 kişinin Türkiye’ye iade edildiği bildirildi.

Gürlek, yaptığı açıklamada suç ve suçlularla mücadelenin yurt dışında da sürdürüldüğünü belirtti.

Adalet Bakanlığı’nın, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarıyla koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında yurt dışına kaçan kişilerin iade süreçlerinin takip edildiğini aktardı.

1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan üçüncü çeyrekte, adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişinin Türkiye’ye iade edildiği belirtildi.

Bu kişilerin 48’inin Gürcistan’dan, 12’sinin Almanya’dan, 10’unun Yunanistan’dan, 3’ünün ise İngiltere’den Türkiye’ye getirildiği kaydedildi.

Gürlek’in verdiği bilgilere göre, 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye’ye iade edilen toplam kişi sayısı 294’e ulaştı.

İadelerde Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer aldı. Gürcistan’ı 67 kişiyle Almanya, 19 kişiyle Yunanistan, 9 kişiyle Karadağ, 8 kişiyle Bulgaristan ve 5 kişiyle İngiltere izledi.

Gürlek, açıklamasında yurt dışına kaçan suçlulara yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, uluslararası adli iş birliğinde mütekabiliyet ilkesinin gözetileceğini söyledi.

Gürlek, suç örgütü mensupları, teröristler, dolandırıcılar ve diğer suç odaklarının hangi ülkeye kaçarsa kaçsın takip edileceğini belirterek, “Türk adaleti er ya da geç gereğini yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı ayrıca, Türkiye’nin iade taleplerine verilen karşılıkların da uluslararası adli iş birliği kapsamında dikkate alınmaya devam edeceğini kaydetti.

SUÇLULAR İÇİN KAÇACAK YER YOKTUR. TÜRK ADALETİ ER YA DA GEÇ GEREĞİNİ YAPACAKTIR! 🇹🇷 Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde, suç ve suçlularla mücadelemizi sınırlarımızın ötesinde de aynı kararlılıkla sürdürüyor; yurt dışına kaçanların yakalanarak Türkiye’ye getirilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü, İçişleri Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde sürdürdüğümüz çalışmalarla yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerini tavizsiz ve anbean takip ediyoruz. 1 Temmuz’da, “Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler.” demiştik. Aradan geçen üç ayda da bu kararlılığımızdan taviz vermedik. 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3. çeyreğinde, adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye’ye iade edildi. Bunların 48’i Gürcistan’dan, 12’si Almanya’dan, 10’u Yunanistan’dan, 3’ü ise İngiltere’den ülkemize getirildi. Böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye’ye getirilen toplam kişi sayısı 294’e ulaştı. Bu dönemde Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer alırken; Almanya’dan 67, Yunanistan’dan 19, Karadağ’dan 9, Bulgaristan’dan 8 ve İngiltere’den 5 kişi getirildi. Uluslararası adli iş birliğinde mütekabiliyet ilkesini gözetmeye ve haklı iade taleplerimize verilen karşılığı dikkate almaya devam edeceğiz. Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın; teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız.