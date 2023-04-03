İlker Karagöz Röportaj Adam'ın videosunu gerçek sandı

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 19:38

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 20:36

İstanbul Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde Ganalı emlakçı ile Kamerunlu bir kiracı arasında eve internet bağlatılmaması nedeniyle kavga çıktı. Emlakçı, kiracısı olan kadına saldırarak onu darp etti. Görüntünün haberlerde yer almasının ardından Röportaj Adam ismiyle tanınan Mahsun Karaca, konuyu tiye alan bir video yayımladı.

Karaca videoda "Valla işte bu Ganalı emlakçı, Kamerunlu kadına saldırıyor. Bağrış, çağrış derken alt katta Suriyeliler var onlar da mevzuya giriyor. Karşı binada Kenyalı bir arkadaş var, bana o haber verdi. Çıktım baktım ne oluyor diye o arada bizim karşı köşede manav var Faslı. O da yanına Afgan terziyi alıp binaya geliyorlar. Hemen yan dairede de Iraklılar var, onlarda sanıyor ki o ikisi ona geliyor. Bunlar da havaya ateş açıyor. Ortalık birden karışıyor." ifadelerini kullandı.

FOX TV HABERLEŞTİRDİ

Sosyal medyada dolaşan videoyu gerçek sanan FOX Tv'de sabah programını sunan İlker Karagöz, dalga geçilen videoyu haberleştirdi.

Karagöz, haber için "Kavga Birleşmiş Milletler gibi' yorumunda bulundu.

MAHSUN KARACA'DAN AÇIKLAMA

İlker Karagöz'ün vidosunu paylaşan Mahsun Karaca "Görgü tanığı çok güvenilir değil gibi ama siz bilirsiniz" paylaşımında bulundu.

Görgü tanığı çok güvenilir değil gibi ama siz bilirsiniz pic.twitter.com/bxkBfT7Ph5 — Röportaj Adam (@RoportajAdam) April 3, 2023

"OLMAYACAK ŞEY DEĞİL"

Bunun üzerine Twitter hesabından açıklamada bulunan İlker Karagöz ise "Ah ya… ama bir gazeteden okuduğumuz bir haberdi. Yani önce onlar şakaya kanmış. Dahası olmayacak şey de değil." dedi.