İmamoğlu 'asrın soygunu' dedi, çağrı yaptı: 'AK Parti Ekonomi Yönetimi SPK’yı birinci derece sorumlu tuttu'

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan sermaye piyasası soruşturmalarına ilişkin mesaj paylaştı.

İmamoğlu şunları yazdı:

"'Asrın Soygunu Fon Vurgunu' skandalı ülkemizi, ekonomimizi derinden sarsmaktadır.

AK Parti Ekonomi Yönetimi, 'Asrın Soygunu Fon Vurgunu' ile ilgili SPK’yı birinci derece sorumlu tuttu.

SPK yöneticileri, üyeleri ve denetleme yetkisi olan herkes soruşturmaya tabi tutulmalı, derhal görevden alınmalıdırlar.

Soruşturmanın selameti açısından bu şarttır.

Tüm işlemler eş, dost, yandaş ayrımı olmadan yürütülmelidir.

“Asrın Soygunu Fon Vurgunu” siyaset ayağı olmadan yürütülemez!

Siyasi bağlantıları derhal tespit edilmelidir!"