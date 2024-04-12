İmamoğlu'ndan memleketi Trabzon'da 'yeni dönem' vurgusu

Yayınlanma: 12.04.2024 - 14:51

Güncelleme: 12.04.2024 - 15:01

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şeker Bayramı için memleketi Trabzon'a geldi.

Burada sevgi seli ile karşılaşan İmamoğlu, yurttaşlarla bir araya geldi.

İmamoğlu, şimdi de Ortahisar ilçesinde 'Halk Buluşması'nda halka hitap ediyor.

İBB Başkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Trabzon'un bir evladıyım. Ortaokulu, liseyi burada okudum. Bu şehir Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu bir şehir. Onun doğduğu mahallede büyüdüm. Yine Fatih Sultan Mehmet'in yurt edindiği İstanbul'da yaşama başladım ve İstanbul'da belediye başkanı oldum.

* Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu olsa olsa Atatürk'ün Cumhuriyeti'nde olur. Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet herkese fırsat eşitliği verir. O sandık, hepimizin eşitlendiği gündür. İşçisi, emeklisi, öğrencisi, öğretmeni... Eksik tarafı var. Bazen demokrasi bazen Cumhuriyet arzu ettiğimiz seviyeye gelmez. İnsanlarını ihmal eder. Bu hatalar yanlış uygulamalar yüzünden olur. Hele ki rejimi yayından çıkarır başka bir rejim ortaya koymaya kalkarsan; olan önce emeklilere, kadınlara olur. Zulüm çektirir.

* 31 Mart'ta siz o mührü vurdunuz ya... Şimdi artık yeni dönemin zamanı. O yüzden tam yol ileri diyoruz.

AYRINTILAR GELECEK...

AİLE BÜYÜĞÜNÜ VE ANNEANNESİNİ ZİYARET ETTİ

Ekrem İmamoğlu bugün Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan aile büyüğü Havva Cimşit (93) ve anneannesi Emine İnan İmamoğlu'nu (97) ziyaret etti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak'ın eşlik ettiği İmamoğlu, yakınlarıyla bayramlaşıp, sohbet etti.

Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu, çocukları Semih İmamoğlu ve Beren İmamoğlu ile baba ocağı Cevizli Mahallesi'nde de aile kabristanlığına ziyaret gerçekleştirip, dua etti.