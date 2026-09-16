İmamoğlu, İBB davasındaki dikkat çeken diyaloğu anlattı: 'Bu soru, kürsüdeki sanığı ağlattı...'

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB soruşturması kapsamında görülen duruşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İmamoğlu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ile bir sanık arasında yaşandığını aktardığı diyaloğa dikkat çekerek, “Bu ‘ah’ların elbet bir faturası olacak” ifadelerini kullandı.

“EŞLER, ÇOCUKLAR HEDEF VE REHİN ALINDI”

İmamoğlu, paylaşımında İBB soruşturmasıyla ilgili aylardır aynı uyarıyı yaptığını belirterek, soruşturma sürecinde eşlerin ve çocukların hedef alındığını, “itirafçılığın ailelere zulümle geldiğini” savundu.

İmamoğlu, bu iddiasının dün mahkeme salonunda yaşandığını belirtti.

“OĞLUN TUTUKLANMASA BU İFADEYİ VERİR MİYDİN?”

İmamoğlu’nun aktardığına göre, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, 30 yıllık aile dostu olduğunu belirttiği bir sanığın yönelttiği ithamların ardından sanığa, “Oğlun tutuklanmasa bu ifadeyi verir miydin?” diye sordu.

İmamoğlu, bu sorunun ardından sanığın gözyaşlarına hakim olamadığını belirterek, “60 yaşını aşan kürsüdeki sanık, dostunun bu sorusuyla gözyaşlarını silerken ‘Bu soruya cevap vermek istemiyorum.’ diyebildi” ifadelerini kullandı.

“BU ZULMÜN ADİL YARGI ÖNÜNDE ELBET BİR SONUCU OLACAK”

İmamoğlu, paylaşımının sonunda soruşturma sürecine ilişkin eleştirilerini sürdürerek, “Bu ‘ah’ların elbet bir faturası olacak! Bu zulmün adil yargı önünde elbet bir sonucu olacak!” ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Kürsüdeki gözyaşları…

İBB soruşturması için aylardır aynı şeyi söyledim.

Eşler, çocuklar hedef ve rehin alındı, itirafçılık ailelere zulümle geldi, dedim.

Bunun canlı örneği dün kürsüde, mahkeme huzurunda yaşandı.

30 yıllık aile dostunun çirkin ithamlarına maruz kalan Ağaç A.Ş. Genel Müdürümüz Ali SUKAS, sanığa şunu sordu: “Oğlun tutuklanmasa bu ifadeyi verir miydin?”

Bu soru, kürsüdeki sanığı ağlattı. Gözyaşları aktı. 60 yaşını aşan kürsüdeki sanık, dostunun bu sorusuyla gözyaşlarını silerken “Bu soruya cevap vermek istemiyorum.” diyebildi.

Bu “ah”ların elbet bir faturası olacak!

Bu zulmün adil yargı önünde elbet bir sonucu olacak!"