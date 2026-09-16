İmamoğlu, İstanbullulara Yenikapı'dan seslendi: 'Yol arkadaşlarım görevlerinin başında'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Yenikapı’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen İSKİ 2019-2026 yatırım ve proje tanıtım toplantısına; İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, meclis üyeleri, muhtarlar, üniversiteler, kamu kurumları ve meslek kuruluşlarının temsilcileri, bilim insanları ve akademisyenler, siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İBB bürokratları ve çalışanları katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajlarını da içeren ve İSKİ tarafından hazırlanan tanıtım filminin izlenmesiyle devam etti, ardından kürsü konuşmalarına geçildi.

NURİ ASLAN EKREM İMAMOĞLU’NUN MEKTUBUNU OKUDU

Kürsüdeki ilk konuşmayı yapan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “Yaklaşık 1,5 yıldır Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını iletiyorum. Normalde bu konuşmayı Ekrem İmamoğlu yapmalıydı” diyerek sözlerine başladı ve İmamoğlu’nun toplantıya özel yazdığı mektubu okudu.

Ekrem İmamoğlu’nun mektubu, “Bugün sizlerle bir arada olamasam da aklımın, kalbimin ve bütün iyi dileklerimin İstanbul’la ve sizlerle olduğunu bilmenizi isterim” sözleriyle başladı.

İmamoğlu mektubunda, “İstanbul’a hizmet, bizim için 16 milyona karşı duyduğumuz sorumluluğun, ortak emeğimizin ve bu eşsiz şehre duyduğumuz sevginin adıdır. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana; adil, yeşil ve yaratıcı bir İstanbul hedefiyle çalıştık. İstanbul’un bugününü iyileştirirken yarınını da güvence altına alacak yatırımları hayata geçirdik. İstanbul’un kaynaklarını korumayı, hayat kalitesini yükseltmeyi ve bu eşsiz şehri güçlü bir altyapıyla gelecek kuşaklara bırakmayı temel sorumluluğumuz olarak gördük” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

“İstanbul’un suyunu koruyan, yaşam kaynaklarına sahip çıkan, bu kadim şehrin altyapısını geleceğe hazırlayan İSKİ; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailemizin en köklü ve en güzide kurumlarından biridir. Bu güzide kurumumuz 2019 yılından itibaren İstanbul’un geleceğini ilgilendiren büyük yatırımların hayata geçirilmesinde, şehrimizin dirençli ve sürdürülebilir bir altyapıya kavuşmasında çok önemli bir sorumluluk üstlendi.

İstanbul’un musluklarından akan her damla suda, yerin metrelerce altında ilerleyen her yatırımda, derelerimizi ve denizlerimizi koruyan her projede İSKİ’nin ve onun fedakâr çalışanlarının emeği vardır. 2019 yılında göreve geldiğimizde önümüzde yıllardır çözüm bekleyen, kronikleşmiş çok sayıda sorun vardı. Bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik, yapılamaz denilen işleri yaptık, İstanbul’un geleceğine kalıcı eserler kazandırdık."

EKREM İMAMOĞLU: “YILLARDIR BEKLEYEN YATIRIMLARI TAMAMLADIK”

"Elbette bu 7 yıl kolay geçmedi. Peş peşe krizlerle, afetlerle ve çok zor süreçlerle karşı karşıya kaldık. Dünyayı durma noktasına getiren pandemiden ekonomik darboğazlara, iklim krizinin giderek ağırlaşan etkilerinden afetlere kadar pek çok sınavdan geçtik. Ama hiçbir zorluğu İstanbul’a hizmet etmenin önünde bir mazeret olarak görmedik.

Hiçbir krizin çalışma azmimizi, yatırım irademizi ve İstanbul’a olan inancımızı zayıflatmasına izin vermedik. Bütün bu zorlukların içerisinde İstanbul’a ilkleri yaşattık. Yıllardır bekleyen yatırımları tamamladık, yeni nesil uygulamaları hayata geçirdik. Sadece bugünün sorunlarını çözmekle yetinmedik; İstanbul’un su yönetiminde, çevre politikalarında ve altyapı anlayışında geleceğe yön verecek yeni bir vizyon ortaya koyduk."

“GELECEK KUŞAKLARA DAHA DİRENÇLİ DAHA YEŞİL VE DAHA YAŞANABİLİR BİR İSTANBUL BIRAKIYORUZ”

"Geride bıraktığımız 7 yılda, İSKİ eliyle İstanbul’un dört bir yanında çok büyük bir altyapı ve yatırım hamlesi gerçekleştirdik. İçme suyundan atık suya, arıtma tesislerinden isale hatlarına, dev tünellerden yaşam vadilerine ve doğal yaşam parklarına; İstanbul’un su ve kültür mirasını yaşatan kapsamlı restorasyon çalışmalarından çevre yatırımlarına kadar önemli yatırımları birer birer hayata geçirdik.

İstanbul’u depreme hazırlamak ve afetlere karşı daha dirençli bir kent haline getirmek için bütün imkânlarımızı seferber ettik. Altyapımızı yalnızca bugünün ihtiyaçlarına göre değil; deprem, kuraklık, aşırı yağışlar ve iklim krizinin beraberinde getirdiği yeni riskleri gözeterek güçlendirdik. İstanbul’un doğasını, tarihini ve yaşam kaynaklarını koruyor; gelecek kuşaklara daha dirençli, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir İstanbul bırakıyoruz."

“NEREDE OLURSAM OLAYIM YOL ARKADAŞLARIM GÖREVLERİNİN BAŞINDA”

"Bugün burada tanıtılan yatırımlarımız da işte bu iradenin eseridir. İSKİ Genel Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Şafak Başa’nın öncülüğünde; yöneticilerimiz, mühendislerimiz, teknik ekiplerimiz ve sahadaki emekçi arkadaşlarım İstanbul’un suyunu korumak, altyapısını güçlendirmek ve geleceğini güvence altına almak için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Bugün geldiğimiz noktada gururla söyleyebilirim ki İSKİ; yalnızca İstanbul’un sorunlarını çözen değil, hayata geçirdiği ilklerle, gerçekleştirdiği büyük yatırımlarla ve ortaya koyduğu vizyonla Türkiye’ye örnek olan güçlü bir kurumdur.

2019 yılında göreve geldiğimizde İstanbul’umuz için nasıl başladıysak bugün de aynı inançla yolumuza devam ediyoruz. Yarın da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Başta Genel Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Şafak Başa olmak üzere bütün İSKİ aileme emekleri, cesaretleri ve İstanbul’a olan bağlılıkları için yürekten teşekkür ediyorum. Ben nerede olursam olayım, yol arkadaşlarım görevlerinin başında; İstanbul emin ellerde. Çünkü bizim için İstanbul’a hizmet bir görevden öte, 16 milyon hemşehrimize verilmiş bir sözdür ve biz o sözden asla dönmeyeceğiz. Hepinizi sevgiyle, özlemle ve saygıyla selamlıyorum.”