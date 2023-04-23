İmamoğlu, makamını devretti: Çocuklar ilk talimatı verdi

Yayınlanma: 23.04.2023 - 15:08

Güncelleme: 23.04.2023 - 15:08

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103’üncü yıldönümünde koltuğunu, Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ecrin Palta’ya devretti.

İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesindeki Başkanlık makam odasında gerçekleştirilen sembolik devir-teslim töreninde öğrenciler; Emircan Palta, Nisa Uğurlu, Ela Deniz İlker, Emre Ölmez, Ömer Kaan Ciğerci ile okul müdürü Hüseyin Kaya ve görevli öğretmen Ceren Emekçioğlu da hazır bulundu.

Öğrenciler ve öğretmenlerle tek tek tanışıp bayramlaşan İmamoğlu, sözü, “yeni Başkan” Palta’ya bıraktı.

"OKUL ZEMİNLERİ ÇOK SERT"

Başkan Palta, duygularını, “Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bize armağan eden ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ederim. Her sene olduğu gibi, bu sene de kutladığım bu bayram benim için çok daha heyecanlı ve gurur verici. Bugün burada olmama vesile olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ederim” sözleriyle dile getirdi. “Okulların bahçesi düzenlenebilir. Mesela okuduğum okulun bahçesi çok büyük. Fakat zemin çok sert. Çocuklar düşünce yararlanabiliyorlar. Parklardaki gibi yapılabilir. Çocukların teneffüste güzel vakit geçirebileceği alanlar yapılabilir. Okulumun bahçesi için bir ekip istiyorum” diyen Başkan Palta’nın ilk talimatı, sert malzemeyle kaplı okul zemininin, renkli ve yumuşak bir zemine dönüştürülmesi oldu. Telefonla Başkanlık Özel Kalemi’ni arayan başkan Palta, yetkililere gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

"TALİMATINI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİM"

İmamoğlu o anları şu mesajla sosyal medya hesabından paylaştı:

"İstanbul’u zaten onlarla yönetiyordum bugün koltuk tamamen onların oldu. Ecrin okul zemininin değişmesini istedi, talimatını yakından takip edeceğim."

İstanbul’u zaten onlarla yönetiyordum bugün koltuk tamamen onların oldu. Ecrin okul zemininin değişmesini istedi, talimatını yakından takip edeceğim. pic.twitter.com/QBflpSfC3h — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 23, 2023







